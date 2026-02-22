Brutális orosz támadás Kijev ellen, Putyinék bevetették a félelmetes rakétát

Az éjszaka folyamán ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben. Oroszország ezúttal ballisztikus rakétákat is bevetett az ukrán főváros ellen, a helyiek robbanásokról számoltak be – írja az Origo.

Oroszország ballisztikus rakétákat vetett be Kijev ellen

Fotó: VLADYSLAV MUSIIENKO / AFP

A hatóságok hajnal három óra után adták ki a figyelmeztetést az ukrán fővárosban, elsődlegesen ballisztikus rakéták miatt. Később az intézkedést az egész ország területére kiterjesztették, miután a hadsereg információi szerint hajnal négy magasságában még több orosz gép szállt fel.

Az ellenség ballisztikus fegyverekkel támadja a fővárost. Kérjük, maradjanak óvóhelyeken, amíg meg nem adják a mindenre kiterjedő jelzést” – mondta Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Igazgatás vezetője.

Oroszország az elmúlt időszakban fokozta a támadásait az ukrán energetikai és katonai infrastruktúra ellen is. Egy rakétatámadás a tegnapi nap során megrongálta egy amerikai vállalat, a Mondelez gyártóüzemét. Eközben azonban a civil áldozatok száma is folyamatosan nő.

A hatóságok közlése szerint egy nap leforgása alatt legalább öt ember halt meg, és további 30 megsebesült az orosz csapások következtében.

