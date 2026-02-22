Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

orosz-ukrán háborúUkrajnaKijev

Brutális orosz támadás Kijev ellen, Putyinék bevetették a félelmetes rakétát

Az éjszaka folyamán figyelmeztetést adtak ki az ukrán fővárosban, amit aztán a teljes országra kiterjesztettek. Oroszország ismét ballisztikus rakétákat vetett be, a városban több robbanásról is beszámoltak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 7:10
Fotó: VLADYSLAV MUSIIENKO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az éjszaka folyamán ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben. Oroszország ezúttal ballisztikus rakétákat is bevetett az ukrán főváros ellen, a helyiek robbanásokról számoltak be – írja az Origo

Oroszország ballisztikus rakétákat vetett be Kijev ellen
Oroszország ballisztikus rakétákat vetett be Kijev ellen 
Fotó: VLADYSLAV MUSIIENKO / AFP

A hatóságok hajnal három óra után adták ki a figyelmeztetést az ukrán fővárosban, elsődlegesen ballisztikus rakéták miatt. Később az intézkedést az egész ország területére kiterjesztették, miután a hadsereg információi szerint hajnal négy magasságában még több orosz gép szállt fel. 

Az ellenség ballisztikus fegyverekkel támadja a fővárost. Kérjük, maradjanak óvóhelyeken, amíg meg nem adják a mindenre kiterjedő jelzést” – mondta Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Igazgatás vezetője.

Oroszország az elmúlt időszakban fokozta a támadásait az ukrán energetikai és katonai infrastruktúra ellen is. Egy rakétatámadás a tegnapi nap során megrongálta egy amerikai vállalat, a Mondelez gyártóüzemét. Eközben azonban a civil áldozatok száma is folyamatosan nő. 

A hatóságok közlése szerint egy nap leforgása alatt legalább öt ember halt meg, és további 30 megsebesült az orosz csapások következtében. 

Borítókép: Egy orosz támadásban megsérült épület (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.