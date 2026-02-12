Rendkívüli

Itt vannak a Lakatos Márk-botrány legújabb fejleményei

rakétaOroszországUkrajnatámadás

Ballisztikus rakéták Kijev felett

Február 12-én hajnalban ismét nagyszabású rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát: Oroszország ballisztikus fegyverekkel vette célba Kijevet és több más nagyvárost. A rakétacsapásokra akkor került sor, amikor Moszkva továbbra sem reagált érdemben az Egyesült Államok által kezdeményezett újabb béketárgyalási fordulóra – erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számolt be.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 12. 15:18
Heves rakétazápor érte az éjjel Ukrajnát Forrás: Ukrán Dezinformáció Elleni Központ
Rakétatámadás országszerte. Az ukrán légierő helyi idő szerint hajnali 2 óra 20 perc körül figyelmeztetett, hogy orosz ballisztikus rakéták tartanak Kijev irányába. Nem sokkal később robbanások rázták meg az ukrán fővárost, amelyeket azonnali áramkimaradások kísértek, írja az Origo.

rakéta
Éjszaka az oroszok 219 támadó drónt, 24 Iszkander-M/SZ–300 ballisztikus rakétát és egy Kh–59/69 irányított, levegőből indítható rakétát indítottak Ukrajna ellen (Foeeás: Ukrán Dezinformáció Elleni Központ)

Rakéták Ukrajna-szerte

Alig fél órával később Sahid-típusú drónok is támadást indítottak a város ellen. 

A légierő emellett arról is beszámolt, hogy rakéták tartanak a Dnyipropetrovszk megyében található Dnyipro és Pavlohrad felé.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a ballisztikus rakéták elsősorban infrastrukturális létesítményeket céloztak. A Darnyickij kerületben előzetes információk szerint egy lakóépület is találatot kapott. Mentőegységeket vezényeltek a Dnyiprovszkij és a Darnyickij városrészekbe.

A Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője, Tímur Tkacsenko arról számolt be, hogy a támadás következtében két ember megsérült. A csapások következményeinek teljes felmérése még folyamatban van.

Energiaválság közepette érkeztek a csapások

Oroszország az őszi és téli hónapokban rendszeresen támadta Ukrajna kritikus infrastruktúráját, különösen az energiahálózatot. A sorozatos csapások miatt több ezer ember maradt áram és fűtés nélkül a fagyos időszakban. Január 14-én Kijevben rendkívüli állapotot is hirdettek az energiaválság miatt.

Február 7-én nagyszabású támadás érte azokat a létesítményeket is, amelyek az ukrán atomerőművek működéséhez kapcsolódnak, valamint a frontvonalaktól távol eső hőerőműveket. Az ukrán közlés szerint ez volt a teljes körű háború legsúlyosabb csapása az atomenergia-hálózathoz kapcsolódó alállomások ellen, és mintegy ötven százalékkal csökkentette a nukleáris eredetű villamosenergia-termelést.

Moszkva Kijev szerint nem reagál a béketárgyalási javaslatra

A mostani támadás különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az Egyesült Államok a közelmúltban újabb béketárgyalási fordulót javasolt. Zelenszkij elmondta: Ukrajna azonnal jelezte részvételi szándékát, Oroszország azonban egyelőre nem adott választ. Az ukrán elnök szerint Washington egy energiafegyverszünet lehetőségét is felvetette a korábbi, Abu-Dzabiban tartott egyeztetéseken.

Nem kaptunk semmilyen választ az oroszoktól az energiaszünettel kapcsolatban. Épp ellenkezőleg, drón- és rakétatámadások formájában kaptunk választ

– fogalmazott Zelenszkij.

A harcok tehát folytatódnak, miközben a diplomáciai erőfeszítések egyelőre nem hoztak áttörést.

Borítókép: Heves rakétazápor érte éjjel Ukrajnát (Forrás: Ukrán Dezinformáció Elleni Központ)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

