UkrajnaKijevVitalij Klicsko

Kijev főpolgármestere kihirdette a vészhelyzetet

Rendkívül nehéz napok várnak Kijevre a közeljövőben – figyelmeztetett a város polgármestere. A súlyos fagyok érkezése tovább rontja az amúgy is feszült helyzetet, miközben az áram- és fűtésellátás továbbra sem állt helyre teljes mértékben. A hatóságok szerint a következő időszak különösen megterhelő lesz a főváros lakóinak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 13:15
Fűtésrendszer helyreállításán dolgozó szakemberek Ukrajnában
Fűtésrendszer helyreállításán dolgozó szakemberek Ukrajnában Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vitalij Klicsko arra hívta fel Kijev lakóinak figyelmét, hogy újabb, rendkívül megterhelő időszak következik a főváros életében. A városvezető szerint a következő napok komoly próbatételt jelentenek majd a lakosságnak – számolt be cikkében az Origo.

Kijev lakosai számára a helyzet már így is katasztrofális volt
Kijev lakosai számára a helyzet már így is katasztrofális volt (Fotó: AFP)

A kijevi főpolgármester figyelmeztetett: jelentős lehűlés várható, főként az éjszakai órákban, miközben a hatóságok továbbra sem tudták maradéktalanul megoldani a fűtési és az áramellátással kapcsolatos gondokat.

A ránk váró néhány napot át kell vészelnünk, mert ezek Kijev számára különösen nehezek lesznek

 – hangsúlyozta a polgármester.

Klicsko elmondta, hogy a közműcégek folyamatosan dolgoznak az ukrajnai energiarendszer helyreállításán, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a váratlan áramszünetek továbbra sem szűnnek meg. A főpolgármester ígéretet tett arra, hogy a városvezetés minden lehetséges módon támogatja a kijevieket. Egyúttal felidézte, hogy a fővárosban rendkívül szigorú áramkorlátozásokat vezettek be. 

Az ukrán energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a kijevi lakosok jelenleg naponta csupán másfél-két órán át jutnak elektromos áramhoz.

A tárca elismerte: az országos energiahálózat állapota továbbra is kritikus, és Ukrajna legtöbb térségében rendkívüli áramszünetek vannak érvényben.

A helyzet már így is katasztrófális volt Kijevben

Korábban cikket közöltünk arról, hogy Ukrajnában hetek óta súlyos energiaválság tombol: a nagyvárosokban hosszú áramszünetek, fűtésleállás és vízhiány teszik pokollá az emberek életét. A kijevi lakosság egy része már vidékre menekült, akik maradtak, kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni. A hatóságok és a szakemberek folyamatosan dolgoznak az energetikai hálózat helyreállításán, miközben az orosz támadások folytatódnak.

Borítókép: Fűtésrendszer helyreállításán dolgozó szakemberek Ukrajnában (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Nehéz helyzetben az ukrán haderő, Odesszát robbanások rázták meg

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu