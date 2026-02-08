Kijev főpolgármestere kihirdette a vészhelyzetet

A kijevi főpolgármester figyelmeztetett: jelentős lehűlés várható, főként az éjszakai órákban, miközben a hatóságok továbbra sem tudták maradéktalanul megoldani a fűtési és az áramellátással kapcsolatos gondokat.

A ránk váró néhány napot át kell vészelnünk, mert ezek Kijev számára különösen nehezek lesznek

– hangsúlyozta a polgármester.

Klicsko elmondta, hogy a közműcégek folyamatosan dolgoznak az ukrajnai energiarendszer helyreállításán, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a váratlan áramszünetek továbbra sem szűnnek meg. A főpolgármester ígéretet tett arra, hogy a városvezetés minden lehetséges módon támogatja a kijevieket. Egyúttal felidézte, hogy a fővárosban rendkívül szigorú áramkorlátozásokat vezettek be.

Az ukrán energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a kijevi lakosok jelenleg naponta csupán másfél-két órán át jutnak elektromos áramhoz.

A tárca elismerte: az országos energiahálózat állapota továbbra is kritikus, és Ukrajna legtöbb térségében rendkívüli áramszünetek vannak érvényben.