Vitalij Klicsko arra hívta fel Kijev lakóinak figyelmét, hogy újabb, rendkívül megterhelő időszak következik a főváros életében. A városvezető szerint a következő napok komoly próbatételt jelentenek majd a lakosságnak – számolt be cikkében az Origo.
Kijev főpolgármestere kihirdette a vészhelyzetet
Rendkívül nehéz napok várnak Kijevre a közeljövőben – figyelmeztetett a város polgármestere. A súlyos fagyok érkezése tovább rontja az amúgy is feszült helyzetet, miközben az áram- és fűtésellátás továbbra sem állt helyre teljes mértékben. A hatóságok szerint a következő időszak különösen megterhelő lesz a főváros lakóinak.
A kijevi főpolgármester figyelmeztetett: jelentős lehűlés várható, főként az éjszakai órákban, miközben a hatóságok továbbra sem tudták maradéktalanul megoldani a fűtési és az áramellátással kapcsolatos gondokat.
A ránk váró néhány napot át kell vészelnünk, mert ezek Kijev számára különösen nehezek lesznek
– hangsúlyozta a polgármester.
Klicsko elmondta, hogy a közműcégek folyamatosan dolgoznak az ukrajnai energiarendszer helyreállításán, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a váratlan áramszünetek továbbra sem szűnnek meg. A főpolgármester ígéretet tett arra, hogy a városvezetés minden lehetséges módon támogatja a kijevieket. Egyúttal felidézte, hogy a fővárosban rendkívül szigorú áramkorlátozásokat vezettek be.
Az ukrán energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a kijevi lakosok jelenleg naponta csupán másfél-két órán át jutnak elektromos áramhoz.
A tárca elismerte: az országos energiahálózat állapota továbbra is kritikus, és Ukrajna legtöbb térségében rendkívüli áramszünetek vannak érvényben.
A helyzet már így is katasztrófális volt Kijevben
Korábban cikket közöltünk arról, hogy Ukrajnában hetek óta súlyos energiaválság tombol: a nagyvárosokban hosszú áramszünetek, fűtésleállás és vízhiány teszik pokollá az emberek életét. A kijevi lakosság egy része már vidékre menekült, akik maradtak, kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni. A hatóságok és a szakemberek folyamatosan dolgoznak az energetikai hálózat helyreállításán, miközben az orosz támadások folytatódnak.
Borítókép: Fűtésrendszer helyreállításán dolgozó szakemberek Ukrajnában (Fotó: AFP)
