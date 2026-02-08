A hagyományos politikai elit pártjai továbbra is összezárnak, hogy együtt maradjanak hatalmon, amire a közelgő portugál elnökválasztás tökéletes példaként szolgál. A Chega párt vezetője, André Ventura néhány év alatt a jelentéktelenségből Portugália második legnagyobb pártjának élére vezette a formációt. A januári első fordulóban könnyedén a második helyen végzett, a szavazatok 23,5 százalékát szerezve, valamivel többet, mint amennyit pártja a 2025. májusi parlamenti választáson kapott – számolt be cikkében a Brussels Signal.
A portugál szivárványkoalíció próbálja megállítani a Chega előretörését
A portugál elnökválasztás és egy francia időközi voksolás is azt mutatja, hogy a hagyományos politikai elit összezárása hosszú távon visszaüt. A portugál jobboldali Chega vezetője, André Ventura látványos előretörése ellenére a jobbközép és liberális pártok inkább a baloldalt támogatják, ami sok választót elidegenít, mivel úgy érzik, a választott képviselőik számára fontosabb a hatalom, mint a konzervatív értékek következetes képviselete.
Ellenfele a vasárnapi második fordulóban a Szocialista Párt korábbi vezetője, António José Seguro lesz. Ennek ellenére a kormányzó jobbközép Demokratikus Szövetség és a liberális jobboldali Liberális Kezdeményezés legtöbb vezetője nyilvánosan kijelentette, hogy inkább a szocialistára szavaz, mint Venturára.
Ventura és pártja, a Chega kiközösítésére tett kísérlet nem először történik meg, azonban hosszú távon kudarcra van ítélve.
Az ok pedig nagyon egyszerű, mivel azok az alkuk, amelyeket a jobbközépnek a balközéppel és a baloldallal kell kötnie a populista jobboldal kizárása érdekében, mindig sok választót taszítanak el, akik undorodva hagyják el történelmi pártjukat.
A Chega meglepetést okozhat a portugál választásokon
A jövő, amellyel a portugál jobboldal végül szembesülhet, tökéletesen megmutatkozott február 1-jén, vasárnap egy francia parlamenti időközi választáson.
A Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés által támogatott jelölt, Antoine Valentin több mint 18 százalékpontos fölénnyel győzte le a jobbközép jelöltjét, Christian Fournier-t. Ez a súlyos vereség egy olyan választókerületben történt, amely 1997 óta mindig a jobbközép pártjának – ma Republikánusok néven ismert formációnak – jelöltjeit támogatta.
A századfordulón még mintegy ötven százalékpontos különbséggel győzte le a Nemzeti Tömörülés elődpártját, a Nemzeti Frontot, és a júliusi országos választáson is több mint 12 ponttal verte meg Valentint.
Valentin elsöprő győzelme azt jelenti, hogy harminc százalékpontot javított ahhoz képest, amekkora vereséget 17 hónappal korábban elszenvedett.
Ez csak úgy történhetett meg, hogy a régi jobbközép megmaradt hívei közül sokan végül még tovább tolódtak jobbra. Ez teljesen érthető annak fényében, amit a Republikánusok a 2024-es választás óta tettek. Következetesen támogatják a macronista kormányt a költségvetési és más szavazásokon, még akkor is, amikor a parlamenti patthelyzet miatt ízléstelen, baloldali beütésű alkukat kell kötniük a szocialistákkal. Ha a jobbközép pártra adott szavazat a baloldali pártot erősíti – érvel sok francia konzervatív –, akkor mi értelme a régi jobboldalra szavazni.
Borítókép: Antonio Jose Seguro és Andre Ventura (Fotó: AFP)
