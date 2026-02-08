PortugáliaChegaválasztás

A portugál szivárványkoalíció próbálja megállítani a Chega előretörését

A portugál elnökválasztás és egy francia időközi voksolás is azt mutatja, hogy a hagyományos politikai elit összezárása hosszú távon visszaüt. A portugál jobboldali Chega vezetője, André Ventura látványos előretörése ellenére a jobbközép és liberális pártok inkább a baloldalt támogatják, ami sok választót elidegenít, mivel úgy érzik, a választott képviselőik számára fontosabb a hatalom, mint a konzervatív értékek következetes képviselete.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 8:28
Antonio Jose Seguro és Andre Ventura
Antonio Jose Seguro és Andre Ventura Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hagyományos politikai elit pártjai továbbra is összezárnak, hogy együtt maradjanak hatalmon, amire a közelgő portugál elnökválasztás tökéletes példaként szolgál. A Chega párt vezetője, André Ventura néhány év alatt a jelentéktelenségből Portugália második legnagyobb pártjának élére vezette a formációt. A januári első fordulóban könnyedén a második helyen végzett, a szavazatok 23,5 százalékát szerezve, valamivel többet, mint amennyit pártja a 2025. májusi parlamenti választáson kapott – számolt be cikkében a Brussels Signal.

Andre Ventura a Chega miniszterelnök jelöltje
Andre Ventura, a Chega miniszterelnök-jelöltje (Fotó: AFP)

Ellenfele a vasárnapi második fordulóban a Szocialista Párt korábbi vezetője, António José Seguro lesz. Ennek ellenére a kormányzó jobbközép Demokratikus Szövetség és a liberális jobboldali Liberális Kezdeményezés legtöbb vezetője nyilvánosan kijelentette, hogy inkább a szocialistára szavaz, mint Venturára.

Ventura és pártja, a Chega kiközösítésére tett kísérlet nem először történik meg, azonban hosszú távon kudarcra van ítélve. 

Az ok pedig nagyon egyszerű, mivel azok az alkuk, amelyeket a jobbközépnek a balközéppel és a baloldallal kell kötnie a populista jobboldal kizárása érdekében, mindig sok választót taszítanak el, akik undorodva hagyják el történelmi pártjukat.

A Chega meglepetést okozhat a portugál választásokon 

A jövő, amellyel a portugál jobboldal végül szembesülhet, tökéletesen megmutatkozott február 1-jén, vasárnap egy francia parlamenti időközi választáson. 

A Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés által támogatott jelölt, Antoine Valentin több mint 18 százalékpontos fölénnyel győzte le a jobbközép jelöltjét, Christian Fournier-t. Ez a súlyos vereség egy olyan választókerületben történt, amely 1997 óta mindig a jobbközép pártjának – ma Republikánusok néven ismert formációnak – jelöltjeit támogatta.

 A századfordulón még mintegy ötven százalékpontos különbséggel győzte le a Nemzeti Tömörülés elődpártját, a Nemzeti Frontot, és a júliusi országos választáson is több mint 12 ponttal verte meg Valentint.

Valentin elsöprő győzelme azt jelenti, hogy harminc százalékpontot javított ahhoz képest, amekkora vereséget 17 hónappal korábban elszenvedett.

Ez csak úgy történhetett meg, hogy a régi jobbközép megmaradt hívei közül sokan végül még tovább tolódtak jobbra. Ez teljesen érthető annak fényében, amit a Republikánusok a 2024-es választás óta tettek. Következetesen támogatják a macronista kormányt a költségvetési és más szavazásokon, még akkor is, amikor a parlamenti patthelyzet miatt ízléstelen, baloldali beütésű alkukat kell kötniük a szocialistákkal. Ha a jobbközép pártra adott szavazat a baloldali pártot erősíti – érvel sok francia konzervatív –, akkor mi értelme a régi jobboldalra szavazni.

Borítókép: Antonio Jose Seguro és Andre Ventura (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy

Kapitány István ütheti be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu