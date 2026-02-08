A portugál szivárványkoalíció próbálja megállítani a Chega előretörését

Ellenfele a vasárnapi második fordulóban a Szocialista Párt korábbi vezetője, António José Seguro lesz. Ennek ellenére a kormányzó jobbközép Demokratikus Szövetség és a liberális jobboldali Liberális Kezdeményezés legtöbb vezetője nyilvánosan kijelentette, hogy inkább a szocialistára szavaz, mint Venturára.

Ventura és pártja, a Chega kiközösítésére tett kísérlet nem először történik meg, azonban hosszú távon kudarcra van ítélve.

(8/9) En 2019, Chega era un partido que conseguía un solo diputado en las elecciones de ese año: era André Ventura.



En 2019, Chega era un partido que conseguía un solo diputado en las elecciones de ese año: era André Ventura.

📈 Hoy, son la segunda fuerza de esa Cámara y hace una semana entraron, por primera vez en su historia, en una segunda vuelta presidencial.

Az ok pedig nagyon egyszerű, mivel azok az alkuk, amelyeket a jobbközépnek a balközéppel és a baloldallal kell kötnie a populista jobboldal kizárása érdekében, mindig sok választót taszítanak el, akik undorodva hagyják el történelmi pártjukat.