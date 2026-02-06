Moszkvai forrásokra hivatkozva a TASZSZ azt írta: Nagyon sokdimenziós és szakaszos munka folyik, és aligha zárul le egy hónapon belül. Legalább másfél hónapra lesz szükség, ha minden fél részéről normális hozzáállás tapasztalható, és hajlandóak egyszerre félretenni a radikális nézetkülönbségeket – de természetesen ez még tovább is tarthat.
Kiderült, hogy meddig tarthat az ukrajnai békedokumentum előkészítése
Orosz források szerint az ukrajnai konfliktus lezárását célzó békemegállapodás kidolgozása várhatóan legalább másfél hónapot vesz igénybe, de a folyamat akár tovább is elhúzódhat. A TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozó, névtelenséget kérő forrás hangsúlyozta: a tárgyalások rendkívül összetettek, és több egymásra épülő szakaszban zajlanak.
Abu-Dzabiban folytatódtak a tárgyalások
Február 4–5-én Abu-Dzabiban tartották az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú egyeztetések második fordulóját, írta az Origo. A megbeszéléseket követően Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja bejelentette, hogy Moszkva és Kijev megállapodott 314 hadifogoly kölcsönös cseréjéről.
Witkoff hozzátette: az orosz és ukrán tárgyalóküldöttségek a következő hetekben is folytatni fogják a konzultációkat a konfliktus politikai rendezéséről.
A háromoldalú tárgyalások első fordulóját szintén Abu-Dzabiban tartották január 23–24-én. Az orosz delegációt akkor Igor Kosztyukov, az orosz vezérkar fő hírszerzési igazgatóságának (GRU) vezetője irányította, ami jól mutatja, hogy Moszkva biztonságpolitikai szempontból is kiemelten kezeli a folyamatot.
Moszkva és Kijev között mi várható?
Elemzők szerint a békedokumentum kidolgozása rendkívül nehéz lesz, mivel továbbra is jelentős álláspontbeli különbségek vannak Moszkva és Kijev között a tűzszünet feltételeiről, a területi kérdésekről és a biztonsági garanciákról.
Ugyanakkor a fogolycsere-megállapodás azt jelzi, hogy a felek hajlandóak gyakorlati lépésekre is.
