Donald Tusk Kijevbe utazott, ahol megerősítette: Lengyelország Ukrajnával közösen fegyvergyártásba kezd, részben uniós források felhasználásával, és továbbra is folytatják a fegyverszállításokat az Oroszország elleni háborúhoz – írja az Origo.
Így készül Zelenszkij a tűzszünetre: Tuskkal közös fegyvergyártásba kezdenek
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök megállapodtak abban, hogy elmélyítik a két ország együttműködését a védelmi ipar területén, valamint abban is, hogy Lengyelország támogatást nyújt Ukrajna energiaszektorának, és katonai segítséget biztosít. A megállapodást február 5-én, Kijevben tartott közös sajtótájékoztatójukon jelentették be.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette: a lengyel–ukrán együttműködésnek a gyakorlatban is új szintre kell lépnie, ezért szándéknyilatkozatot írtak alá, amely már nem pusztán politikai elhatározásokat rögzít, hanem a kézzelfogható, konkrét együttműködés felé vezető lépést jelenti.
Ez volt a célunk hónapok óta. Beszéltünk róla, és sokat dolgoztunk azon, hogy a lengyelországi és ukrajnai vállalatok közötti közös termelés, vagyis a védelmi anyagok közös gyártása valósággá váljon, és hogy eltűnjenek azok az akadályok, amelyek eddig lehetetlenné vagy nehézzé tették a technológiacserét
– közölte Tusk. Hozzáfűzte: „Ez a szándéknyilatkozat új lehetőségeket nyit. Együtt fogunk működni, és ezt a közös biztonságunk érdekében hatékonyan meg is tudjuk tenni, a SAFE program keretében is.”
További Külföld híreink
A lengyel kormányfő szerint a megállapodás nyomán európai, lengyel és ukrán források bevonásával közös biztonságot építenek.
Amit most elérünk, az az, hogy európai pénzből, lengyel pénzből és ukrán pénzből közös biztonságot fogunk építeni – és már építünk is. Mindenki nyerni fog vele: Ukrajna és Lengyelország biztonsága erősödik, és közben létrejön egy modern védelmi ipar. Ez a jövő szempontjából üzletileg is jó Lengyelországnak és Ukrajnának.
A miniszterelnök az Ukrajna újjáépítéséről szóló konferenciát is megemlítette, amelyet Gdańskban, a szülővárosában tartanak. Kiemelte: bár a helyszín számára személyes jelentőséggel bír, ennél is fontosabbnak tartja, hogy aktívan részt vegyen a konferencia munkájában, amelyet minden tekintetben rendkívüli eseménynek nevezett.
De ez nemcsak a pozitív érzelmekről szól, hanem közös projektekről is. Zelenszkij elnökkel abban állapodtunk meg, hogy Gdańskban a világ minden tájáról érkező partnerekkel nemcsak a tervekről beszélünk, hanem összefoglaljuk a lengyel–ukrán együttműködés első konkrét eredményeit is. Emellett dolgozni fogunk Ukrajna további fegyverellátásán és az Oroszország elleni háborúban nyújtott támogatáson is
– közölte a lengyel miniszterelnök.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Elszakadt a cérna Ukrajnában: civilek verik vissza Zelenszkij emberrablóit + videó
A kényszersorozás mindennapos konfliktusforrássá vált Ukrajnában.
Nagy a baj: Németország a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapásra készül
A Bundeswehr hamburgi egyeteme modellezte a lehetséges forgatókönyvet.
Brüsszel a háborút, Trump a békét választja
Brüsszel és Nyugat-Európa fokozódó háborús retorikája háborúba sodorná a kontinens országait.
Brüsszel szerint Európának többet kell áldoznia a háborúra
„Amíg Moszkva folytatja az agressziót, addig nincs helye a normális párbeszédnek.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Elszakadt a cérna Ukrajnában: civilek verik vissza Zelenszkij emberrablóit + videó
A kényszersorozás mindennapos konfliktusforrássá vált Ukrajnában.
Nagy a baj: Németország a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapásra készül
A Bundeswehr hamburgi egyeteme modellezte a lehetséges forgatókönyvet.
Brüsszel a háborút, Trump a békét választja
Brüsszel és Nyugat-Európa fokozódó háborús retorikája háborúba sodorná a kontinens országait.
Brüsszel szerint Európának többet kell áldoznia a háborúra
„Amíg Moszkva folytatja az agressziót, addig nincs helye a normális párbeszédnek.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!