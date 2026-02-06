Így készül Zelenszkij a tűzszünetre: Tuskkal közös fegyvergyártásba kezdenek

Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette: a lengyel–ukrán együttműködésnek a gyakorlatban is új szintre kell lépnie, ezért szándéknyilatkozatot írtak alá, amely már nem pusztán politikai elhatározásokat rögzít, hanem a kézzelfogható, konkrét együttműködés felé vezető lépést jelenti.

Ez volt a célunk hónapok óta. Beszéltünk róla, és sokat dolgoztunk azon, hogy a lengyelországi és ukrajnai vállalatok közötti közös termelés, vagyis a védelmi anyagok közös gyártása valósággá váljon, és hogy eltűnjenek azok az akadályok, amelyek eddig lehetetlenné vagy nehézzé tették a technológiacserét

– közölte Tusk. Hozzáfűzte: „Ez a szándéknyilatkozat új lehetőségeket nyit. Együtt fogunk működni, és ezt a közös biztonságunk érdekében hatékonyan meg is tudjuk tenni, a SAFE program keretében is.”