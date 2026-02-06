fegyvergyártásTuskZelenszkijorosz-ukrán háború

Így készül Zelenszkij a tűzszünetre: Tuskkal közös fegyvergyártásba kezdenek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök megállapodtak abban, hogy elmélyítik a két ország együttműködését a védelmi ipar területén, valamint abban is, hogy Lengyelország támogatást nyújt Ukrajna energiaszektorának, és katonai segítséget biztosít. A megállapodást február 5-én, Kijevben tartott közös sajtótájékoztatójukon jelentették be.

2026. 02. 06. 12:33
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözli Donald Tuskot (Fotó: AFP)
Donald Tusk Kijevbe utazott, ahol megerősítette: Lengyelország Ukrajnával közösen fegyvergyártásba kezd, részben uniós források felhasználásával, és továbbra is folytatják a fegyverszállításokat az Oroszország elleni háborúhoz – írja az Origo.

Donald Tusk Kijevbe utazott, ahol megerősítette: Ukrajnával közös fegyvergyártásba kezdenek (Fotó: AFP)
Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette: a lengyel–ukrán együttműködésnek a gyakorlatban is új szintre kell lépnie, ezért szándéknyilatkozatot írtak alá, amely már nem pusztán politikai elhatározásokat rögzít, hanem a kézzelfogható, konkrét együttműködés felé vezető lépést jelenti.

Ez volt a célunk hónapok óta. Beszéltünk róla, és sokat dolgoztunk azon, hogy a lengyelországi és ukrajnai vállalatok közötti közös termelés, vagyis a védelmi anyagok közös gyártása valósággá váljon, és hogy eltűnjenek azok az akadályok, amelyek eddig lehetetlenné vagy nehézzé tették a technológiacserét

– közölte Tusk. Hozzáfűzte: „Ez a szándéknyilatkozat új lehetőségeket nyit. Együtt fogunk működni, és ezt a közös biztonságunk érdekében hatékonyan meg is tudjuk tenni, a SAFE program keretében is.”

A lengyel kormányfő szerint a megállapodás nyomán európai, lengyel és ukrán források bevonásával közös biztonságot építenek.

Amit most elérünk, az az, hogy európai pénzből, lengyel pénzből és ukrán pénzből közös biztonságot fogunk építeni – és már építünk is. Mindenki nyerni fog vele: Ukrajna és Lengyelország biztonsága erősödik, és közben létrejön egy modern védelmi ipar. Ez a jövő szempontjából üzletileg is jó Lengyelországnak és Ukrajnának.

A miniszterelnök az Ukrajna újjáépítéséről szóló konferenciát is megemlítette, amelyet Gdańskban, a szülővárosában tartanak. Kiemelte: bár a helyszín számára személyes jelentőséggel bír, ennél is fontosabbnak tartja, hogy aktívan részt vegyen a konferencia munkájában, amelyet minden tekintetben rendkívüli eseménynek nevezett.

De ez nemcsak a pozitív érzelmekről szól, hanem közös projektekről is. Zelenszkij elnökkel abban állapodtunk meg, hogy Gdańskban a világ minden tájáról érkező partnerekkel nemcsak a tervekről beszélünk, hanem összefoglaljuk a lengyel–ukrán együttműködés első konkrét eredményeit is. Emellett dolgozni fogunk Ukrajna további fegyverellátásán és az Oroszország elleni háborúban nyújtott támogatáson is

– közölte a lengyel miniszterelnök.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk (Fotó: AFP)

