Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 9:13
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
„Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Zelenszkij még egy hete is terhelő nyilatkozatokat tett az amerikai elnökre. Márpedig aki fenyegeti a szövetségeseit, egyedül marad” – írta közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Világgazdaság cikkére hívta fel a figyelmet, amely arról ír, hogy hiába ellenzi Kijev a Moszkvával történő gazdasági kapcsolatok helyreállítását, a háttérben javában zajlik a kapcsolatotok rendezése az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország között. 

Fotó: AFP

Oroszország egy 12 ezermilliárd dolláros gazdasági együttműködési csomagot ajánlott fel az Egyesült Államoknak – közölte Volodimir Zelenszkij elnök szombaton – írja a Kyiv Post. Az ukrán államfő egy zárt körű sajtóeseményen újságíróknak számolt be a megállapodás részleteiről ukrán hírszerzési információkra hivatkozva. Az ajánlatot Kirill Dmitrijev, az orosz tárgyalódelegáció vezetője és az orosz szuverén vagyonalap irányítója után Dmitrijev-csomagnak nevezték el.

A hírszerzés megmutatta nekem az úgynevezett Dmitrijev-csomagot, amelyet az Egyesült Államokban mutatott be – ez mintegy 12 ezermilliárd dollárt tesz ki

– mondta az ukrán elnök. 

A fejlemények arra utalnak, hogy Moszkva megújult erővel próbálja megnyerni magának Donald Trump amerikai elnököt, miközben Ukrajna és Oroszország továbbra is verseng Washington támogatásáért, az Egyesült Államok pedig diplomáciai rendezést sürget. Zelenszkij szerint Dmitrijev amerikai földön amerikai tisztségviselőkkel folytatott találkozóin mutatta be a javaslatot, bár azt nem pontosította, hogy mikor. A 12 ezermilliárd dollár több mint négyszerese Oroszország teljes 2025-ös bruttó hazai termékének (GDP).

A szankciók feladására készülhet Trump

Nem lenne azonban nagy meglepetés, ha valóban gazdasági megállapodást kötne Putyin és Trump. A tavaly kiszivárgott 28 pontos béketerv, amelyet Dmitrijev és Trump megbízottja, Steve Witkoff fogalmazott meg, felvázolta az Oroszország elleni szankciók fokozatos visszavonásának lépéseit és a hosszú távú gazdasági partnerségi kezdeményezések elindítását, annak ellenére, hogy Kijev határozottan ellenzi a Kremlre nehezedő gazdasági nyomás enyhítését.

Ugyancsak novemberben a The Wall Street Journal arról írt, hogy amerikai üzleti szereplők titkos találkozókat folytattak a Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz köthető orosz oligarchákkal lehetséges bányászati és energetikai üzletekről.

A megbeszélések érintették a ritkaföldfémeket, a gázkitermelést, sőt még az Északi Áramlat gázvezeték újjáélesztését is

– a lap forrásai és európai hírszerzési tisztviselők szerint. Bár az Egyesült Államokkal kötött kétoldalú gazdasági megállapodások részét képezik a szélesebb körű tárgyalásoknak, Zelenszkij figyelmeztetett: minden ilyen egyezségnek tiszteletben kell tartania Ukrajna alkotmányát.

„Az amerikai–orosz kapcsolatok bizonyos kérdései valószínűleg nem érintenek minket. De ha valamilyen módon befolyásolják a nemzeti érdekeinket, az ukrán népet vagy a területeinket, akkor látni szeretnénk ezeket, hogy később ne legyenek problémák. Ez pedig határozottan nem történhet az ukránok érdekeivel ellentétesen” – mondta Zelenszkij.

Ugyanezen a tájékoztatón Zelenszkij azt is elmondta, hogy a Fehér Ház júniusi határidőt szabott meg Kijev és Moszkva számára a békemegállapodás elérésére, annak ellenére, hogy a tárgyalások továbbra is holtponton vannak olyan kérdésekben, mint például a területi ellenőrzés.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

