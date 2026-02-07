Washington júniusig szabott határidőt a háború lezárásáról szóló megállapodás létrehozására

Volodimir Zelenszkij elmondta: az Egyesült Államok azt javasolta, hogy a következő háromoldalú tárgyalási fordulót a jövő héten tartsák meg, valószínűleg Miamiban.

Mi megerősítettük részvételünket

– tette hozzá.

Az ukrán elnök azután beszélt erről, hogy az Egyesült Államok közvetítésével csütörtökön Abu-Dzabiban folytatott háromoldalú tárgyalások érdemi eredmény nélkül értek véget, a területi kérdésben egyik fél sem engedett.

Oroszország azt akarja, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donyec-medencéből, ahol továbbra is heves harcok zajlanak, erről azonban a kijevi vezetés hallani sem akar – írta az MTI.

