Az Egyesült Államok júniusig szabott határidőt Ukrajnának és Oroszországnak arra, hogy megállapodásra jussanak a közel négyéves háború lezárásáról. Erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt újságíróknak pénteken azzal, hogy szavait csak szombat reggel lehet nyilvánosságra hozni.

2026. 02. 07. 17:07
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
Az ukrán elnök azt mondta: ha a felek nem tartják be a júniusi határidőt, a Trump-adminisztráció valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre. Megfogalmazása szerint az amerikaiak azt javasolják, hogy a felek a nyár elejére vessenek véget a háborúnak, és valószínűleg pontosan ennek az ütemtervnek megfelelően fognak nyomást gyakorolni a felekre.

Washington júniusig szabott határidőt a háború lezárásáról szóló megállapodás létrehozására – közölte Zelenszkij Fotó: HANDOUT/MOFA QATAR

Volodimir Zelenszkij elmondta: az Egyesült Államok azt javasolta, hogy a következő háromoldalú tárgyalási fordulót a jövő héten tartsák meg, valószínűleg Miamiban. 

Mi megerősítettük részvételünket

– tette hozzá.

Az ukrán elnök azután beszélt erről, hogy az Egyesült Államok közvetítésével csütörtökön Abu-Dzabiban folytatott háromoldalú tárgyalások érdemi eredmény nélkül értek véget, a területi kérdésben egyik fél sem engedett. 

Oroszország azt akarja, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donyec-medencéből, ahol továbbra is heves harcok zajlanak, erről azonban a kijevi vezetés hallani sem akar – írta az MTI.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

