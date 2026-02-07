Az ukrán elnök azt mondta: ha a felek nem tartják be a júniusi határidőt, a Trump-adminisztráció valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre. Megfogalmazása szerint az amerikaiak azt javasolják, hogy a felek a nyár elejére vessenek véget a háborúnak, és valószínűleg pontosan ennek az ütemtervnek megfelelően fognak nyomást gyakorolni a felekre.
Washington júniusig szabott határidőt a háború lezárásáról szóló megállapodás létrehozására
Az Egyesült Államok júniusig szabott határidőt Ukrajnának és Oroszországnak arra, hogy megállapodásra jussanak a közel négyéves háború lezárásáról. Erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt újságíróknak pénteken azzal, hogy szavait csak szombat reggel lehet nyilvánosságra hozni.
Volodimir Zelenszkij elmondta: az Egyesült Államok azt javasolta, hogy a következő háromoldalú tárgyalási fordulót a jövő héten tartsák meg, valószínűleg Miamiban.
Mi megerősítettük részvételünket
– tette hozzá.
Az ukrán elnök azután beszélt erről, hogy az Egyesült Államok közvetítésével csütörtökön Abu-Dzabiban folytatott háromoldalú tárgyalások érdemi eredmény nélkül értek véget, a területi kérdésben egyik fél sem engedett.
Oroszország azt akarja, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donyec-medencéből, ahol továbbra is heves harcok zajlanak, erről azonban a kijevi vezetés hallani sem akar – írta az MTI.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Árulkodó jelek sora figyelmeztetett a hamburgi migráns agresszivitására
Az elkövető korábban rendőrökre támadt.
Szijjártó Péter: Mindig nemet mondtunk Brüsszelnek, és mindig a magunk útját jártuk
Így tudtuk megerősíteni Magyarországot, miközben a világ válságról válságra bukdácsolt – mondta a tárcavezető a DPK háborúellenes gyűlésén Szombathelyen.
Soltész Miklós: A magyarországi szlovákok számíthatnak a magyar kormányra
A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Szlovák Kultúra Háza alapításának 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen mondott beszédet.
Kabátban alszanak, sötétben élnek – a kijevi állapotokra kevesen voltak felkészülve
Az ukránok kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Árulkodó jelek sora figyelmeztetett a hamburgi migráns agresszivitására
Az elkövető korábban rendőrökre támadt.
Szijjártó Péter: Mindig nemet mondtunk Brüsszelnek, és mindig a magunk útját jártuk
Így tudtuk megerősíteni Magyarországot, miközben a világ válságról válságra bukdácsolt – mondta a tárcavezető a DPK háborúellenes gyűlésén Szombathelyen.
Soltész Miklós: A magyarországi szlovákok számíthatnak a magyar kormányra
A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Szlovák Kultúra Háza alapításának 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen mondott beszédet.
Kabátban alszanak, sötétben élnek – a kijevi állapotokra kevesen voltak felkészülve
Az ukránok kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!