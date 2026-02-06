Zelenszkij nem olyan híreket kapott, amilyet hallani akart

Zelenszkij tájékoztatása során elmondta, hogy konferenciahívás keretein belül hallgatta meg az egyes régiókból érkező helyzetjelentéseket, amelyek érintették a kijevi és a környező térség helyzetét, Harkivból, Poltavából, Kropivnickijből érkező beszámolókat, valamint Vinnicából, Dnyipróból, Zaporizzsjából, az Oroszországgal határos közösségekből, és a frontvonal közeli állapotokról is kapott információkat.

A konferenciahívás egyik sarkallatos pontja a légvédelem hatékonysága volt. Az ukrán elnök nemtetszésének adott hangot és elmondta, hogy több régióban nem elégedett a légierő munkájával az öngyilkos drónok hatástalanítása terén. Ennek kapcsán egyeztetéseket folytatott a légierő parancsnokával és Ukrajna védelmi miniszterével arról, hogy milyen intézkedések szülessenek annak érdekében, hogy hatékonyabban tudják megvédeni a lakosságot és a kritikus infrastruktúrát. A jelentések magukba foglalták az energiaellátás helyreállítását a harkivi régió lakossági támogatásával összekapcsolva.

Az elnök információi szerint Kijev helyzete rendkívül nehéz, a fővárosban továbbra is több mint ezerkétszáz épület van fűtés nélkül.

Zelenszkij a távhő nélkül maradt lakossági további támogatásának növelésére kérte a helyszínen dolgozó egységeket. A vészhelyzetek hatékonyabb elhárítása érdekében a digitális eszközök használatát szorgalmazta az állampolgárok körében.

Külön kiemelt napirendi pont volt a logisztikai helyzet kiértékelése.

A beérkező adatok alapján a szállítmányozást érő orosz csapások egyetlen napra se álltak le, sőt januárban jelentős növekedést tapasztaltak a kifejezetten vasúti célpontok ellen végrehajtott akciók számában.

Az ukrán elnök ezúton mondott köszönetet az ott dolgozók erőfeszítéseiért, amit a gyors helyreállítás és fenntartás érdekében tettek.

A belügyi tárca tájékoztatása szerint megtörtént a szükséges erők mozgósítása a támogatási és fűtési pontok helyreállításához és működtetéséhez.

Ezek a pontok a lakosság alapvető ellátását szolgálják a nehéz körülmények között. Az energiaügyi miniszter a kapcsolt energiatermelő létesítmények üzembe helyezésének ütemtervéről számolt be, ami szintén az ellátás stabilizálását célozza. Zelenszkij beszámolója szerint a kormányzati támogatási programok végrehajtása folyamatban van. Kiemelt figyelmet kap a fűtési csomagok programja, amelyet a tervek szerint bővíteni fognak. A cél az, hogy minél több rászoruló háztartás jusson segítséghez a téli időszakban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó:AFP)