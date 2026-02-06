hadijátékOroszországNATOBundeswehrszimuláció

Nagy a baj: Németország a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapásra készül

Németországban egy olyan hadijátékot bonyolítottak le, amely a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapást modellezte le. A forgatókönyv ugyan kitalált volt, de valós nemzetbiztonsági kockázatokra épült. A gyakorlat során a résztvevők az ország és szövetségesei sebezhető pontjait mérték fel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 12:44
A Bundeswehr egyetemén modellezik a közvetlen összecsapást Oroszországgal Forrás: AFP
2025 végén hadijátékot rendeztek a Bundeswehr egyik hamburgi egyetemén, ami azt modellezte, mi történne, ha Oroszország megtámadná a NATO-szövetséges Litvániát. A háborús szimulációs játék célja az volt, hogy feltárja, hol vannak a gyenge pontok és hogyan lehet azokat kijavítani  – számolt be róla az Origo a Welt cikke alapján.

Németországban egy olyan hadijátékot bonyolítottak le, amely a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapást modellezte le
Németországban egy olyan hadijátékot bonyolítottak le, amely a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapást modellezte le. Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, január végén titkos dokumentum került napvilágra, miszerint a NATO támadó műveletekre készíti fel Európát

Mark Rutte NATO-főtitkár 2025 júniusában úgy fogalmazott: 

a történelem megtanított bennünket arra, hogy a béke megőrzéséhez fel kell készülnünk a háborúra.

2025 decemberében a hamburgi Bundeswehr-egyetemen zajlott le a hadijáték. A német szövetségi kormányt és partnereit képviselő „kék” oldal, valamint a Kremlt megjelenítő „piros” csapat került szembe egymással a háborús szimulációs játékban. A kitalált forgatókönyv szerint 2026. október 27-én orosz erők vonulnak fel Litvánia határán, egyértelműen jelezve, hogy készek belépni a NATO-ország területére. A kialakult helyzet miatt a szövetségi kancellár rendkívüli egyeztetésre hívta össze a kulcsminisztereket és tanácsadókat, majd a tanácskozás kezdetét vette.

A hadijátékok a hadseregek és kormányok bevett eszközei, céljuk pedig az, hogy még a valós fenyegetés előtt feltárják a lehetséges gyenge pontokat. Az ehhez hasonló szimulációk következtetései rendszerint nem kerülnek nyilvánosságra, ám a Welt ismertette azt a levonható tanulságok miatt. Biztonságpolitikai elemzők szerint Oroszország célja, hogy újra Európa egyik meghatározó nagyhatalmaként lépjen fel.

Céljai eléréséhez Moszkva a közvetlen katonai összecsapást is mérlegelni fogja a NATO-val

– nyilatkozta korábban Martin Jäger, a német Szövetségi Hírszerző Szolgálat vezetője.

Carsten Breuer német vezérkari főnök úgy látja, hogy a decemberben tartott hadijáték tapasztalatainak feldolgozása segíthet abban, hogy Németország jobban felkészüljön egy fegyveres konfliktusra. Breuer a Bundeswehr hadijáték-kézikönyvének előszavában azt írja:

az ilyen gyakorlatok erősíthetik a döntéshozatalhoz szükséges határozottságot.

A cikk kiemeli, hogy a háborús szimulációk nem a jövő eseményeit vetítik előre, hanem arra szolgálnak, hogy felszínre hozzák a gyengeségeket, fejlesszék a döntési mechanizmusokat és segítsenek megérteni az ellenfél gondolkodásmódját. Példaként említik a Litvániában szolgáló német páncélosdandárt, amely saját gyakorlatai során arra jutott, hogy a túlzott elektronikus jelkibocsátása komoly kockázatot jelent, mivel könnyen bemérhetővé válnak az ellenség számára. A szakértők szerint alapvető cél, hogy Németország már egy válsághelyzet kialakulása előtt azonosítsa és orvosolja a hiányosságait, mivel csak egy felkészült és ellenálló demokrácia képes az elrettentés révén fenntartani a békét. A hadijáték végkövetkeztetése, hogy maga a döntésképtelenség is fenyegetést jelent: 

ha valaki nem hoz döntést, mások fogják megtenni helyette.

Borítókép: A Bundeswehr egyetemén modellezik a közvetlen összecsapást Oroszországgal (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

