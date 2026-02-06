Nagy a baj: Németország a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapásra készül

Mark Rutte NATO-főtitkár 2025 júniusában úgy fogalmazott:
a történelem megtanított bennünket arra, hogy a béke megőrzéséhez fel kell készülnünk a háborúra.
2025 decemberében a hamburgi Bundeswehr-egyetemen zajlott le a hadijáték. A német szövetségi kormányt és partnereit képviselő „kék” oldal, valamint a Kremlt megjelenítő „piros” csapat került szembe egymással a háborús szimulációs játékban. A kitalált forgatókönyv szerint 2026. október 27-én orosz erők vonulnak fel Litvánia határán, egyértelműen jelezve, hogy készek belépni a NATO-ország területére. A kialakult helyzet miatt a szövetségi kancellár rendkívüli egyeztetésre hívta össze a kulcsminisztereket és tanácsadókat, majd a tanácskozás kezdetét vette.
A hadijátékok a hadseregek és kormányok bevett eszközei, céljuk pedig az, hogy még a valós fenyegetés előtt feltárják a lehetséges gyenge pontokat. Az ehhez hasonló szimulációk következtetései rendszerint nem kerülnek nyilvánosságra, ám a Welt ismertette azt a levonható tanulságok miatt. Biztonságpolitikai elemzők szerint Oroszország célja, hogy újra Európa egyik meghatározó nagyhatalmaként lépjen fel.
Céljai eléréséhez Moszkva a közvetlen katonai összecsapást is mérlegelni fogja a NATO-val
– nyilatkozta korábban Martin Jäger, a német Szövetségi Hírszerző Szolgálat vezetője.
