Nagy a baj: Németország a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapásra készül

2025 végén hadijátékot rendeztek a Bundeswehr egyik hamburgi egyetemén, ami azt modellezte, mi történne, ha Oroszország megtámadná a NATO-szövetséges Litvániát. A háborús szimulációs játék célja az volt, hogy feltárja, hol vannak a gyenge pontok és hogyan lehet azokat kijavítani – számolt be róla az Origo a Welt cikke alapján.

Németországban egy olyan hadijátékot bonyolítottak le, amely a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapást modellezte le. Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, január végén titkos dokumentum került napvilágra, miszerint a NATO támadó műveletekre készíti fel Európát.