Szijjártó Péter: Felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat

Felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat – szögezte le a magyar kormány nevében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter felszólította Mark Ruttét, hogy tartsa magát a NATO döntéseihez (Fotó: AFP)

„Amikor a háború elkezdődött, akkor a NATO-ban hoztunk két fontos döntést. Az egyik az volt, hogy a NATO nem részese ennek a konfliktusnak. A második pedig, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a jövőben se legyen az” – emlékeztetett a tárcavezető.

Szerintem az lenne a helyes, hogyha a NATO főtitkára tartaná magát a NATO döntéseihez. A NATO-főtitkár kijevi felszólalása ellentétes a NATO érvényben lévő döntéseivel

– hívta fel a figyelmet.

Ez felháborító és botrányos. Ezért felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat, és kösse magát azokhoz a döntésekhez, amelyeket a NATO legfőbb döntéshozatali szerve, az Észak-atlanti Tanács meghozott

– emelte ki Szijjártó Péter.

„Úgyhogy azt kérjük Mark Ruttétől, hogy tartsa tiszteletben a NATO korábbi döntését. Ne képviseljen háborúpárti álláspontot, ne mélyítse a feszültséget. Szerintem a legfontosabb az, hogy az amerikaiak béketörekvését kell támogatni, mert ez az egyetlen remény arra, hogy Ukrajnában minél előbb béke lesz” – hangsúlyozta a külügyminiszter.