Titkos dokumentum került napvilágra: a NATO támadó műveletekre készíti fel Európát

A tanulmány Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia és Svédország gyakorlatát vizsgálja.

A jelentés szerzői szerint a térség országainak olyan tevékenységeket kell gyakorolniuk, amelyek túlmutatnak az „összehangolt, fővárosokból közzétett közösségimédia-üzeneteken”.

A dokumentum az „összehangolt támadó válaszlépésekre” helyezi a hangsúlyt, amelyek célja az ellenséges információs környezetekbe történő behatolás, felkészülve a fenyegetést jelentő szereplők részéről bekövetkező esetleges eszkalációra.

A jelentés szerint ezeknek a tevékenységeknek a NATO terveivel és eljárásaival összhangban, a szövetséggel szoros együttműködésben kell zajlaniuk. A NATO elemzői emellett azt javasolják az észak-európai és balti államoknak, hogy közösen fejlesszék információs hadviselési képességeiket, osszák meg egymás között az ezzel kapcsolatos feladatokat, és rendszeresen tartsanak közös gyakorlatokat.