Az ajánlás a NATO Stratégiai Kommunikációs Kiválósági Központjának Az információs befolyásolási műveletek elleni fellépés az északi–balti régióban című jelentésében szerepel, amely a TASZSZ birtokába jutott.
Titkos dokumentum került napvilágra: a NATO támadó műveletekre készíti fel Európát
A NATO elemzői azt javasolták az észak-európai és a balti országoknak, hogy egy esetleges konfliktus esetére készülve kezdjék meg az összehangolt, támadó jellegű információs műveletek gyakorlását.
A tanulmány Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia és Svédország gyakorlatát vizsgálja.
A jelentés szerzői szerint a térség országainak olyan tevékenységeket kell gyakorolniuk, amelyek túlmutatnak az „összehangolt, fővárosokból közzétett közösségimédia-üzeneteken”.
A dokumentum az „összehangolt támadó válaszlépésekre” helyezi a hangsúlyt, amelyek célja az ellenséges információs környezetekbe történő behatolás, felkészülve a fenyegetést jelentő szereplők részéről bekövetkező esetleges eszkalációra.
A jelentés szerint ezeknek a tevékenységeknek a NATO terveivel és eljárásaival összhangban, a szövetséggel szoros együttműködésben kell zajlaniuk. A NATO elemzői emellett azt javasolják az észak-európai és balti államoknak, hogy közösen fejlesszék információs hadviselési képességeiket, osszák meg egymás között az ezzel kapcsolatos feladatokat, és rendszeresen tartsanak közös gyakorlatokat.
A NATO az elmúlt években erőteljesebb retorikát folytat Oroszországgal kapcsolatban.
A korábban elfogadott dokumentumokban Moszkvát „a legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetésként” jelölték meg.
A szövetség politikai és katonai vezetésének képviselői egyaránt beszélnek egy esetleges konfliktus lehetőségéről a NATO és Oroszország között. Vlagyimir Putyin orosz elnök 2025 decemberében, az orosz védelmi minisztérium kibővített értekezletén kijelentette: szerinte európai politikusok „fokozzák a hisztériát”, és „félelmet keltenek” az Oroszországgal való elkerülhetetlen összecsapás lehetőségével kapcsolatban. Állítása szerint az Oroszország Európa elleni támadásáról szóló kijelentések „valótlanok”.
Borítókép: A NATO zászlaja és a tagállamokat jelképező zászlók (Fotó: AFP)
