Zelenszkij az aranyvécét tojó tyúk

Az ukrán oligarchák szempontjából Volodimir Zelenszkij az aranybudit tojó tyúk – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Koskovics Zoltán, a központ geopolitikai elemzője. Amíg hozza a pénzt Brüsszelből, addig fizikailag biztonságban érezheti magát. Mi kell ahhoz, hogy hozza a pénzt Brüsszelből? Háború kell és nem szabad választást tartani Ukrajnában, mert elbukják őket – hangsúlyozta az elemző.

Nem kitaláció az, amiről a magyar miniszterelnök beszél, a NATO főtitkára a héten jelentette ki Kijevben, hogy minden támogatást meg kell adni Ukrajnának – emlékeztetett Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Pénzt, paripát, fegyvert és most már a katonák küldése is szóba került. Nemcsak Mark Ruttétólhangzott el hasonló, de Manfred Weber, az Európai Néppárt (Magyar Péter és a Tisza anyapártja) elnöke mondta azt, hogy legnagyobb álma, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába. – Én nem ilyenekről szoktam álmodni, hanem arról, hogy békés és nyugodt világban éljünk és lezárjuk ezt a konfliktust – tette hozzá a vezető elemző.

Magyar Péter szimpatizánsait a hit tartja össze – jegyezte meg Koskovics Zoltán. Abban bíznak, hogy le tudják vele váltani Orbán Viktort. A tiszás közvélemény-kutatóknak azért kell hazudniuk, mert abban a pillanatban, hogy a Tisza szavazói már nem hiszik el, hogy Magyar Péter nyerhet, eltűnik ez a hit, és a szavazóknak az a fele, amelyiknem szereti Magyar Pétert és nem szimpatizál a Tiszával, szét fog széledni a magyar politikai palettán, és könnyen elképzelhető, hogy a Tiszából 20-25 százalékos párt lesz áprilisban – fejtette ki az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

Gyakorlatilag a Fidesz állításait erősítette meg a legújabb jelöltjeivel Magyar Péter – mutatott rá Deák Dániel. Kapitány István vagy Orbán Anita annak a globalista üzleti körnek a kiszolgálója, arca, amely például a rezsicsökkentést eltörölné azzal, hogy az olcsó orosz energiáról leválna. Tehát nem az átlagemberek képviseletét látjuk az ő személyükben, hanem sokkal inkább a globális nagytőke kiszolgálóit – hangsúlyozta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A Szabad Magyarok fenti adását ITT nézhetik, hallgathatják meg.