téli olimpia 2026Johannes Hösflot KlaeboSífutásjégkorongMichael Phelps

Sztárok, rekordok, érmek: véget ért a téli olimpia, jöhet a film?

Johannes Hösflot Klaebo hat aranyával vitathatatlanul a milánói–cortinai téli olimpia legnagyobb sztárja volt? Klaebo utolérheti Michael Phelpst? Melyik országokban lehetnek boldogok a téli olimpia végén? Készül az újabb film az amerikai jégkorongsikerek után? A Rapid Sport téli olimpiát lezáró adása.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 5:55
A norvég sífutó, Johannes Hösflot Klaebo mind a hat versenye végén ünnepelhetett a a milánói–cortinai téli olimpián
A norvég sífutó, Johannes Hösflot Klaebo mind a hat versenye végén ünnepelhetett a a milánói–cortinai téli olimpián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Johannes Hösflot Klaebo megcsinálta, amire készült. A norvég sífutó besöpörte a számára elérhető hat aranyat a milánói–cortinai téli olimpián. Soha korábban nem szerzett még egyetlen sportoló sem egyetlen téli játékokon hat aranyat, s Klaebo összesen tizenegy olimpiai bajnoki címével is a téli csúcstartó lett, a nyári olimpiákon is csak Michael Phelps nyert nála több aranyat, igaz, az amerikai úszó előnye tetemes az örökrangsorban, 23 olimpiai bajnoki címmel.

Johannes Hösflot Klaebo hat aranyat vehetett át a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián, ötkarikás bajnoki címek terén csak Michael Phelps előzi meg
Johannes Hösflot Klaebo hat aranyat vehetett át a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián, ötkarikás bajnoki címek terén csak Michael Phelps előzi meg Fotó: AFP

Olimpiai aranyak: Klaebo veszélyes lehet Phelps rekordjára?

Ahhoz, hogy a most 29 éves Klaebo utolérje Phelpst, még két tökéletes olimpiát kellene lehoznia 2030-ban és 2034-ben.

Miközben Klaebo az egyetemes sport legnagyobbjai között követelt magának helyet, más sportolók is akadtak, akik a számukra elérhető összes aranyérmet megnyerték a téli olimpián, míg az Egyesült Államok besöpörte a jégkorongtornák két aranyát. Ezekről is beszélgettünk a Rapid Sport téli olimpiát lezáró adásában.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekprogram

A megint átmázolt kommunista program

Megyeri Dávid avatarja

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu