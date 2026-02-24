Sztárok, rekordok, érmek: véget ért a téli olimpia, jöhet a film?

Johannes Hösflot Klaebo megcsinálta, amire készült. A norvég sífutó besöpörte a számára elérhető hat aranyat a milánói–cortinai téli olimpián. Soha korábban nem szerzett még egyetlen sportoló sem egyetlen téli játékokon hat aranyat, s Klaebo összesen tizenegy olimpiai bajnoki címével is a téli csúcstartó lett, a nyári olimpiákon is csak Michael Phelps nyert nála több aranyat, igaz, az amerikai úszó előnye tetemes az örökrangsorban, 23 olimpiai bajnoki címmel.

Johannes Hösflot Klaebo hat aranyat vehetett át a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián, ötkarikás bajnoki címek terén csak Michael Phelps előzi meg Fotó: AFP

Olimpiai aranyak: Klaebo veszélyes lehet Phelps rekordjára?

Ahhoz, hogy a most 29 éves Klaebo utolérje Phelpst, még két tökéletes olimpiát kellene lehoznia 2030-ban és 2034-ben.