Négy év a romok között – egy nemzet fájdalma Ukrajnában

Nem jutott azonban messzire.

Egy újabb drón csapott le rájuk, amely szó szerint darabokra tépte Valentyina testét – a nő azonnal életét vesztette.

Családok a pincében

Az UNICEF szerint mintegy másfél millió gyermek életét érintette közvetlenül a konfliktus: trauma, veszteség, menekülés vagy családtól való elszakadás formájában. Százezrek töltöttek hónapokat óvóhelyeken vagy ideiglenes szállásokon.

Kijev egyik külvárosában egy háromgyermekes édesanya arról beszélt: az esti rutin ma már nem meseolvasással kezdődik, hanem azzal, hogy ellenőrzik az elemlámpákat és a vízkészletet.

Amikor megszólal a sziréna, a gyerekek automatikusan indulnak a pincébe. Egy tízéves kisfiú rajzán tankok és fekete füst látható az iskola fölött – mára már a gyermekek gondolatvilágába is beköltözött a háború.

Egy ukrán kisfiú rajzol egy sötét óvóhelyen (Fotó: Képernyőkép)

Borzasztó hétköznapok – hidegben, sötétben, reménytelenségben

A harc nem csupán a lövészárkokban zajlik. Az ismétlődő támadások célpontjaivá váltak az energetikai létesítmények is. Az Amnesty International beszámolói szerint családok ezrei maradtak hetekre áram és fűtés nélkül a téli hónapokban. Egy kijevi nyugdíjas asszony így fogalmazott: kabátban alszanak, forró vízzel töltött palackokkal próbálják túlélni az éjszakákat.

A sötét, fűtetlen lakásokban a mindennapi élet legegyszerűbb cselekedetei – főzés, tanulás, tisztálkodás – is küzdelemmé váltak. A félelemhez nélkülözés társult.

Amint Szvitlana, egy kijevi nyugdíjas fogalmazott:

Víz forralása egy kályhán, két palack meleg víz alattunk – így próbálunk életben maradni, pizsamában és kabátban, takarók alatt.

Ez a kép a háború egyik legdurvább, legemberközelibb valóságát mutatja be: a civil lakosság nem csupán a bombázásoktól retteg, hanem attól is, hogy nem lesz hova visszahúzódni, nem lesz fűtés, nem lesz áram, amely biztosítaná az alapvető életfeltételeket.

„Csak a fényképalbum maradt”

Az észak-ukrajnai Irpin neve a háború egyik jelképévé vált. Sok család csak egy hátizsákkal menekült el a harcok elől. Egy édesapa így emlékezett vissza: amikor visszatértek a romok közé, csupán a családi fényképalbum maradt épen.

A személyes történeteket a Civil Hangok Múzeuma gyűjti össze: több mint 130 ezer beszámoló őrzi a civilek emlékeit.

Orvosok, tanárok, nagymamák és gyerekek mesélnek az első robbanásról, az elvesztett otthonról, az eltűnt szeretteikről. Ezek a történetek teszik érthetővé, hogy a háború nem pusztán geopolitikai konfliktus, hanem családok ezreinek személyes tragédiája.