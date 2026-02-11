Hatalmas a gyász Ukrajnában, ezt a parlament sem hagyta szó nélkül

A törvény értelmében az állami szerveknek és az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk felügyelt vállalatoknál, intézményeknél és szervezeteknél tájékoztassák a dolgozókat a gyászperc kezdetéről és végéről. Az országos néma főhajtás meghirdetését a tulajdonformától függetlenül a médián keresztül, valamint a polgári védelmi riasztó- és tájékoztató rendszereken keresztül is biztosítani kell.

A döntés illeszkedik Kijev azon törekvéseihez, hogy a háború emlékezetét a közélet mindennapi részévé tegye, és hangsúlyozza az orosz invázió következtében elszenvedett emberi veszteségeket.

Az ukrán vezetés szerint emellett a mindennapi megemlékezés hozzájárul a nemzeti összetartozás erősítéséhez és az áldozatok iránti tisztelet kifejezéséhez.