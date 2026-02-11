UkrajnatörvényKijevgyászparlament

Hatalmas a gyász Ukrajnában, ezt a parlament sem hagyta szó nélkül

Az ukrán parlament (Verhovna Rada) szerdai plenáris ülésén törvényt fogadott el arról, hogy Ukrajnában minden nap országos egyperces néma tiszteletadást tartsanak az Oroszország fegyveres agressziója következtében elhunytak emlékére.

Szabó István
Forrás: Interfax Ukraina2026. 02. 11. 19:45
Egy a harctéren elesett ukrán katona 5 éves kislánya, gyászolja édesapját a licsakivi temetőben Fotó: Yuriy Dyachyshyn Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna törvénybe foglalta a mindennapi országos gyászpercet. A jogszabályt 260 képviselő támogatta – jelentette az Interfax–Ukrajina hírügynökség.

Ukrajna
Elesett ukrán katonák temetője ukrán zászlókkal Lvivben, Ukrajnában (Fotó: Yomiuri/AFP/Daisuke Tomita)

Ukrajna gyászolja halottait

A 14144-es számú törvényjavaslat módosítja „Az ukrán nép nemzeti emlékezetének állami politikájáról” szóló jogszabályt, és előírja, hogy a gyászpercet minden nap helyi idő szerint 9:00 órakor kell megtartani.

A kezdeményezés célja, hogy intézményesített formában emlékezzenek meg a háború civil és katonai áldozatairól.

A törvény értelmében az állami szerveknek és az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk felügyelt vállalatoknál, intézményeknél és szervezeteknél tájékoztassák a dolgozókat a gyászperc kezdetéről és végéről. Az országos néma főhajtás meghirdetését a tulajdonformától függetlenül a médián keresztül, valamint a polgári védelmi riasztó- és tájékoztató rendszereken keresztül is biztosítani kell.

A döntés illeszkedik Kijev azon törekvéseihez, hogy a háború emlékezetét a közélet mindennapi részévé tegye, és hangsúlyozza az orosz invázió következtében elszenvedett emberi veszteségeket. 

Az ukrán vezetés szerint emellett a mindennapi megemlékezés hozzájárul a nemzeti összetartozás erősítéséhez és az áldozatok iránti tisztelet kifejezéséhez.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán közölte, elfogadta Washington javaslatát arra vonatkozóan, hogy a jövő héten az Egyesült Államokban tartsanak egy újabb tárgyalási fordulót Oroszországgal a háború befejezéséről.

Erről az ukrán elnök telefonon nyilatkozott a Bloomberg amerikai hírügynökségnek, az interjút az Ukrinform ukrán állami hírügynökség szemlézte. Zelenszkij szavai szerint a következő tárgyalási fordulót jövő hét keddre vagy szerdára tervezik, bár jelenleg még nem világos, hogy Oroszország elfogadja-e helyszínnek az Egyesült Államokat. 

Borítókép: Egy a harctéren elesett ukrán katona ötéves kislánya, gyászolja édesapját a licsakivi temetőben (Fotó: AFP/Yuriy Dyachyshyn) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu