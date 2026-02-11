Ukrajna törvénybe foglalta a mindennapi országos gyászpercet. A jogszabályt 260 képviselő támogatta – jelentette az Interfax–Ukrajina hírügynökség.
Hatalmas a gyász Ukrajnában, ezt a parlament sem hagyta szó nélkül
Az ukrán parlament (Verhovna Rada) szerdai plenáris ülésén törvényt fogadott el arról, hogy Ukrajnában minden nap országos egyperces néma tiszteletadást tartsanak az Oroszország fegyveres agressziója következtében elhunytak emlékére.
Ukrajna gyászolja halottait
A 14144-es számú törvényjavaslat módosítja „Az ukrán nép nemzeti emlékezetének állami politikájáról” szóló jogszabályt, és előírja, hogy a gyászpercet minden nap helyi idő szerint 9:00 órakor kell megtartani.
A kezdeményezés célja, hogy intézményesített formában emlékezzenek meg a háború civil és katonai áldozatairól.
A törvény értelmében az állami szerveknek és az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk felügyelt vállalatoknál, intézményeknél és szervezeteknél tájékoztassák a dolgozókat a gyászperc kezdetéről és végéről. Az országos néma főhajtás meghirdetését a tulajdonformától függetlenül a médián keresztül, valamint a polgári védelmi riasztó- és tájékoztató rendszereken keresztül is biztosítani kell.
A döntés illeszkedik Kijev azon törekvéseihez, hogy a háború emlékezetét a közélet mindennapi részévé tegye, és hangsúlyozza az orosz invázió következtében elszenvedett emberi veszteségeket.
Az ukrán vezetés szerint emellett a mindennapi megemlékezés hozzájárul a nemzeti összetartozás erősítéséhez és az áldozatok iránti tisztelet kifejezéséhez.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán közölte, elfogadta Washington javaslatát arra vonatkozóan, hogy a jövő héten az Egyesült Államokban tartsanak egy újabb tárgyalási fordulót Oroszországgal a háború befejezéséről.
Erről az ukrán elnök telefonon nyilatkozott a Bloomberg amerikai hírügynökségnek, az interjút az Ukrinform ukrán állami hírügynökség szemlézte. Zelenszkij szavai szerint a következő tárgyalási fordulót jövő hét keddre vagy szerdára tervezik, bár jelenleg még nem világos, hogy Oroszország elfogadja-e helyszínnek az Egyesült Államokat.
Borítókép: Egy a harctéren elesett ukrán katona ötéves kislánya, gyászolja édesapját a licsakivi temetőben (Fotó: AFP/Yuriy Dyachyshyn)
