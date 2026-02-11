Zelenszkij nagy bejelentésre készül, ekkor érdemes figyelni

Volodimir Zelenszkij elnök újságíróknak azt mondta: Washington világos menetrendet szeretne, részben azért, mert az amerikai vezetés a novemberi félidős választásokra kíván koncentrálni – írja a Financial Times.

A választások kiírása azonban jelentős fordulatot jelentene, mivel Zelenszkij korábban többször hangsúlyozta: hadiállapot idején, amikor az ország mintegy húsz százaléka orosz megszállás alatt áll, és milliók kényszerültek elhagyni otthonukat, nem lehet országos választásokat tartani.

Ukrán és európai források szerint az elnök február 24-én, az orosz invázió negyedik évfordulóján jelentheti be az elnökválasztás és a népszavazás tervét.

Ukrán és nyugati tisztviselők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy sem az amerikai ultimátum, sem a szoros ütemterv nem tartható biztosan. Minden attól függ, sikerül-e érdemi előrelépést elérni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egy békemegállapodás irányába.

Zelenszkij támogatottsága az elmúlt négy évhez képest csökkent. A visszaesést részben a háború miatti társadalmi kimerültséggel, részben az elnök környezetét érintő korrupciós ügyekkel magyarázzák.

Az elnökhöz közel álló források szerint Zelenszkij és csapata jelezte a Trump-adminisztrációnak, hogy nyitottak a rendkívül gyors menetrendre.