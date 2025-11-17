A kortárs koreai jazz hangja Budapesten

A Kim Chanyoung szaxofonos vezette kvartett kirobbanó energiájával és finom, részletgazdag hangzásával hívta fel magára a figyelmet. Nem véletlen, hogy a Jazz People magazin „Rising Star” zenekarként méltatta őket, és ők nyerték meg a Searching for Jazz Man tehetségprogramot is, amelyet a Jarasum Jazz Festival és a Koreai Művészeti Tanács hívott életre. A zenekar stílusa egyszerre robbanékony és kifinomult, a klasszikus jazz örökségét kortárs lendülettel ötvözi.

A koreai formáció a klasszikus jazz örökségét kortárs lendülettel ötvözi (Fotó: Koreai Kulturális Központ)

A koreai jazz ereje

Kim Chanyoung szerint a zenekar ereje abból a közös figyelemből születik, amely játék közben egymás felé fordítja a muzsikusokat:

– A zenét a pillanatban festjük meg. Mindannyian más energiát hozunk, de ezek összeadódnak, és természetes egyensúlyt teremtenek

– mondta el lapunknak a szaxofonos. A budapesti koncert egyik fénypontja lesz a The Light Regained című mű, amelyet Chanyoung Korea felszabadulásának 80. évfordulójára komponált. – A darabot egy este írtam, miután befejeztem egy fellépést, hazafelé a buszon ülve. Ahogy néztem Szöul éjszakai fényeit, az embereket, az életüket, mély szépséget éreztem, amit zenében akartam kifejezni.

Számomra ez a darab Szöul és Korea iránti szeretetemet fejezi ki. A jazzben létezik az improvizáció fogalma, a szabadság a struktúrán belül. Ugyanígy próbáljuk mi is kifejezni magunkat, szabadon és frissen, a város ritmusán és rendjén belül

– hangsúlyozta.

A fesztiválok közötti együttműködés nemcsak különleges programokat hoz, hanem valódi kulturális dialógust teremt. Yu Hye-ryong, a Koreai Kulturális Központ igazgatója szerint a kapcsolat hosszú távra szól:

– A JazzFest Budapest és a Jarasum Jazz Festival közös munkája új távlatokat nyit. Külön öröm, hogy 2026-ban Korea díszvendégként tér vissza

– mondta.

Kim úgy látja, a koreai jazz jövője fényes: – Minden zenész a saját hangját keresi, a saját útját járja, és hű marad önmagához ebben az információval teli korban. A Jarasum Jazz Festival és a JazzFest Budapest nagyszerű lehetőségeket kínálnak, új színpadokat, szélesebb közönséget, inspiráló tapasztalatokat, amelyek segítenek tágítani a látókört és elmélyíteni a zenét. Nagyon várom, hogy Magyarországon léphessek fel. Egy másik kultúrában játszani és az ottani emberekkel kapcsolódni bizonyosan gazdagítja mind az én, mind a zenekarom zenei útját, és szeretném, ha ez az élmény a jövőbeli zenéinkben is visszaköszönne – foglalta össze a szaxofonos.

A 30 Club fellépése méltó zárása lesz annak az évnek, amelynek során a koreai zene legkülönbözőbb hangjai hídszerepet töltöttek be Budapest és Szöul között.

A jazz ezúttal is a szabadság és a kreativitás nyelvén szólal meg, őszinte, improvizatív és felemelő harmóniában. Közreműködők: Kim Chanyoung (szaxofon), Vinnie Kim (nagybőgő), Kim Da Eun (zongora), Choi Moohyun (dobok).