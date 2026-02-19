hegedűkészítő mesterhangszerLondonnemzetközi kiállítássiker

Magyar mesterek hangszerei vitték a prímet Londonban

Huszonnyolcadik alkalommal rendezték meg Londonban, a Kings Place épületében a Makers’ Day nemzetközi hegedűkészítő kiállítást februárban. Az esemény az ötszáz éves európai hangszerkészítő hagyomány ünnepe, egy különleges találkozási pont, ahol mesterek és muzsikusok nem csupán bemutatják, hanem együtt „életre keltik” a hangszereket. Az idei seregszemlén a magyar hegedűkészítők kimagasló jelenléte és sikere különösen nagy visszhangot váltott ki.

Munkatársunktól
2026. 02. 19. 17:45
Faragó–Thököly Márton hegedűkészítő a Maker’s Day nemzetközi hegedűkészítő kiállításon Londonban Fotó:  Remeczky L.M.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Makers’ Day lényege túlmutat a vitrinekbe helyezett mesterműveken. Itt a hegedű, a brácsa és a cselló nem pusztán tárgy, hanem élő hangszer: a muzsikus kézbe veszi, megszólaltatja, kipróbálja, miközben a készítővel beszélget. A fa, a mester és az előadó hármasa olyan egységet teremt, amelyben az esztétikum és a hangminőség találkozik. Ha mindez összhangba kerül, abból nemcsak szakmai párbeszéd, hanem gyakran új hangszer–muzsikus kapcsolat, sőt tulajdonosváltás is születik. Ez a közvetlen kölcsönhatás adja a mesterség dinamizmusát és folyamatos fejlődését.

hangszer
Kiemelkedő sikert értek el a magyar hangszerkészítő mesterek Londonban. Fotó: Faragó-Thököly Márton

A Makers’ Day az európai hangszerkészítő hagyomány ünnepe

A londoni kiállításon nyolc magyar mester mutatta be hangszereit: Draskóczy Gábor, Faragó-Thököly Márton, Guminár Tamás, Héjja János, Márton L. Ágoston, Nemessányi László, Orsós Tamás és Szemmelweisz Tibor.

Többen közülük a budapesti Wine & Violin csoport tagjai, amely évről évre sikeres szakmai bemutatót szervez a Fonó Budai Zeneházban Faragó-Thököly Márton vezetésével. A londoni jelenlét azonban nemzetközi összefüggésben is láthatóvá tette a magyar iskola erejét.

A Makers’ Day egyik csúcspontja a Kreutzer Quartet koncertje volt. A kvartett a hatvan kiállító mester hangszerei közül harmincat választott ki, és ezekből állította össze programját.

A megszólaltatott hangszerek között tíz magyar készítésű darab – hegedű, brácsa és cselló – is szerepelt. Ez önmagában is figyelemre méltó arány, a szakmai visszajelzések pedig még inkább ezt erősítették: több elismerő vélemény is kiemelte a magyar mesterek munkáinak egységesen magas színvonalát.

A magyar hegedűkészítés ugyan csak a XIX. század elején indult igazán fejlődésnek, inspirációját azonban a XVII–XVIII. századi olasz mesterektől – mindenekelőtt Antonio Stradivari és Giuseppe Guarneri műhelyeitől – kapta. Az igazi lendületet az 1860-as évektől Nemessányi Sámuel munkássága adta, akinek kiváló hangszerei megalapozták a magyar iskola hírnevét. A későbbi korszakban a Reményi család alkotásai emelkedtek ki, és ettől kezdve egyre több elismert mester vitte tovább a tradíciót.

Faragó-Thököly Márton korábban lapunknak úgy fogalmazott: az olasz alapokon nyugvó magyar iskola múltja több száz évre tekint vissza. Bár a világ felgyorsult, a hegedűk ma is ugyanazzal a gondossággal, kézi munkával készülnek, mint fél évezrede. A szakma napjainkban ismét erősödik, és egyre több muzsikus választ hazai mestertől hangszert, nem pusztán lokálpatriotizmusból, hanem mert ezek a hangszerek nemzetközi összevetésben is megállják a helyüket.

A londoni Makers’ Day ezt a folyamatot tovább erősítette.

A magyar hegedűkészítés él, fejlődik és képes felvenni a versenyt a legnevesebb nyugati műhelyekkel.

A Kings Place termeiben megszólaló magyar hangszerek hangja pedig messzebbre jutott egyetlen koncert estéjénél, egy több évszázados hagyomány folytonosságát hirdette a nemzetközi színtéren.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu