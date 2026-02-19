Magyar mesterek hangszerei vitték a prímet Londonban

A Makers’ Day lényege túlmutat a vitrinekbe helyezett mesterműveken. Itt a hegedű, a brácsa és a cselló nem pusztán tárgy, hanem élő hangszer: a muzsikus kézbe veszi, megszólaltatja, kipróbálja, miközben a készítővel beszélget. A fa, a mester és az előadó hármasa olyan egységet teremt, amelyben az esztétikum és a hangminőség találkozik. Ha mindez összhangba kerül, abból nemcsak szakmai párbeszéd, hanem gyakran új hangszer–muzsikus kapcsolat, sőt tulajdonosváltás is születik. Ez a közvetlen kölcsönhatás adja a mesterség dinamizmusát és folyamatos fejlődését.

Kiemelkedő sikert értek el a magyar hangszerkészítő mesterek Londonban. Fotó: Faragó-Thököly Márton

A Makers’ Day az európai hangszerkészítő hagyomány ünnepe

A londoni kiállításon nyolc magyar mester mutatta be hangszereit: Draskóczy Gábor, Faragó-Thököly Márton, Guminár Tamás, Héjja János, Márton L. Ágoston, Nemessányi László, Orsós Tamás és Szemmelweisz Tibor.

Többen közülük a budapesti Wine & Violin csoport tagjai, amely évről évre sikeres szakmai bemutatót szervez a Fonó Budai Zeneházban Faragó-Thököly Márton vezetésével. A londoni jelenlét azonban nemzetközi összefüggésben is láthatóvá tette a magyar iskola erejét.

A Makers’ Day egyik csúcspontja a Kreutzer Quartet koncertje volt. A kvartett a hatvan kiállító mester hangszerei közül harmincat választott ki, és ezekből állította össze programját.

A megszólaltatott hangszerek között tíz magyar készítésű darab – hegedű, brácsa és cselló – is szerepelt. Ez önmagában is figyelemre méltó arány, a szakmai visszajelzések pedig még inkább ezt erősítették: több elismerő vélemény is kiemelte a magyar mesterek munkáinak egységesen magas színvonalát.

A magyar hegedűkészítés ugyan csak a XIX. század elején indult igazán fejlődésnek, inspirációját azonban a XVII–XVIII. századi olasz mesterektől – mindenekelőtt Antonio Stradivari és Giuseppe Guarneri műhelyeitől – kapta. Az igazi lendületet az 1860-as évektől Nemessányi Sámuel munkássága adta, akinek kiváló hangszerei megalapozták a magyar iskola hírnevét. A későbbi korszakban a Reményi család alkotásai emelkedtek ki, és ettől kezdve egyre több elismert mester vitte tovább a tradíciót.