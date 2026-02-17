WinterfestLillafüredzeneFesztivál Akadémia Budapestirodalomfesztivál

A Winterfesten minden összeállt: zene, irodalom, jelenlét

A III. Winterfesten a lillafüredi Palotaszállóban három napon át megtapasztalhattuk, mit jelent valóban jelen lenni. A Fesztivál Akadémia Budapest téli fesztiválja nem csupán koncerteket kínált, hanem figyelmet, kapcsolódást és lelassulást is.

Petrovics Gabriella
2026. 02. 17. 5:12
A Kelemen Kvartett Bartók Béla 3. vonósnégyesét szólaltatta meg Fotó: Herman Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lillafüredi Palotaszálló tornyai felett még megpillantjuk a lemenő nap sugarait, a Hámori-tó fagyos felszíne mozdulatlan, amikor megérkezünk. A majdnem százéves szálló történelmi tereiben békebeli szalonhangulat fogad: bársonyos fotelek, tompa fények, az ablakokon túl vízesés és erdő. A III. Winterfest, a Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) téli fesztiválja itt talált igazán otthonra. És most három napon át tizennégy koncert és irodalmi program követi egymást. A tudatos jelenlét egyik legjobb gyakorlata az élő zenehallgatás: nincs visszatekerés, nincs görgetés – csak a pillanat.

Winterfest
Örömzenélés a III. Winterfesten. Fotó: Herman Péter

Kapcsolódások a Winterfesten

A nyitóhangverseny délutáni álmodozása finoman vezet be ebbe az állapotba. 

Robert Schumann Adagio és Allegro című műve brácsán és zongorán egyszerre bensőséges és szenvedélyes, majd Gabriel Fauré Ballade-ja továbbringat. A dallamok nem tolakodnak, inkább körülölelnek. A Palotaszálló falai visszatartják a külvilág zaját.

Este aztán a Kelemen Kvartett megszólaltatja Bartók Béla 3. vonósnégyesét. Az 1927-ben komponált mű ma is meglepő: a legélesebb ellentétek csapnak össze, a legkeményebb disszonanciák súrlódnak. A zene szinte nekifeszül a térnek. A szünet után irodalom és zene lép párbeszédbe. A Különkiadás – Örkény István és Esterházy Péter szövegeivel – groteszk humort és filozofikus iróniát hoz. Mácsai Pál és Máté Gábor felolvasásai alatt Lukács Miklós cimbalomjátékának improvizatív hangja felel a kimondott szóra. A közönség hol nevet, hol elcsendesedik – a kettő itt egyáltalán nem zárja ki egymást. Az est méltó zárásáért ifjabb Sárközy Lajos és zenekara felel, vérpezsdítő cigány muzsikájuk és a magyar népdalok közös éneklése felszabadító.

Szombat délelőtt cseh muzsika szól a szalonban: Antonín Dvořák A-dúr zongoranégyesének tételei és Fritz Kreisler Liebesleid, Liebesfreudja a melankólia és az életöröm finom egyensúlyát hozzák. Mácsai János és Mácsai Pál beszélgetése a zene és az irodalom kapcsolatáról arra emlékeztet: a művészetek nem külön szigetek, hanem egymásba nyíló terek.

A színművész szerint érdemes úgy olvasni József Attila Ódáját, hogy egyszerre érzékeljük benne a költő érzelmi érintettségét és kristálytiszta, jéghideg önreflexióját. 

A délután jazzes, swinges elemekkel átitatott darabbal folytatódik, Kokas Dóra, Daniel Matejca és Dani Imre önfeledt játékába belefeledkezünk.

Este Beethoven A-dúr csellószonátája után Bach 3. brandenburgi versenye szinte örömzenélésként tölti be a Hunyadi-termet. A vonók mozgása, az egymásra figyelő tekintetek, a felszabadult energia mind azt sugallják: a kamarazene lényege a kapcsolódás. A két mű között pedig elhangzik végre József Attila Ódája. Mácsai Pál elementáris előadása közben a levegő is megfagy. A szerelem és féltékenység témát Beethoven és Tolsztoj azonos című műve, a Kreutzer-szonáta viszi tovább, amelyben Kelemen Barnabás és Jose Gallardo virtuozitása lenyűgöz, miközben Bezerédi Zoltán színészi játéka is igazán üdítő.

Winterfest
Liszt–Madách Via Crucis – Az ember tragédiája ősbemutató a III. Winterfesten. Fotó: Herman Péter

A zárónapon a fesztivál talán legjobban várt előadása, a FAB saját produkciója, a Liszt–Madách Via Crucis – Az ember tragédiája mutatkozik be. 

A zene mély és megrendítő, Az ember tragédiája alapmű. A két mű együtt hátborzongató.

A színészek az egyes jelenetek rezüméjét hozzák közel, a legerősebb mondatok egy csapásra belénk égnek, a színészi jelenlét és orgánum – különösen Kelemen Hanna arcjátéka – éteri magasságokba emeli az előadást.

A Winterfestet Kelemen Barnabás és Kokas Katalin álmodta meg, egy olyan fesztivált szerettek volna, ahol a művészek egymás örömére is muzsikálnak. A lillafüredi Palotaszálló mesebeli tereiben ez a szándék ismét valóra vált.

Három nap alatt ráérezhettünk valamire, amit a hétköznapokban könnyen elveszítünk: a figyelemre. Arra a csendre, amelyben a zene, a szó és a másik ember valóban elér bennünket.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekdonald trump

Aranykor Amerikával

Szőcs László avatarja

Hazánk messze a népességarányos vagy gazdasági súlya felett nyom a latba a világpolitikában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu