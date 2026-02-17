A Winterfesten minden összeállt: zene, irodalom, jelenlét

A lillafüredi Palotaszálló tornyai felett még megpillantjuk a lemenő nap sugarait, a Hámori-tó fagyos felszíne mozdulatlan, amikor megérkezünk. A majdnem százéves szálló történelmi tereiben békebeli szalonhangulat fogad: bársonyos fotelek, tompa fények, az ablakokon túl vízesés és erdő. A III. Winterfest, a Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) téli fesztiválja itt talált igazán otthonra. És most három napon át tizennégy koncert és irodalmi program követi egymást. A tudatos jelenlét egyik legjobb gyakorlata az élő zenehallgatás: nincs visszatekerés, nincs görgetés – csak a pillanat.

Örömzenélés a III. Winterfesten. Fotó: Herman Péter

Kapcsolódások a Winterfesten

A nyitóhangverseny délutáni álmodozása finoman vezet be ebbe az állapotba.

Robert Schumann Adagio és Allegro című műve brácsán és zongorán egyszerre bensőséges és szenvedélyes, majd Gabriel Fauré Ballade-ja továbbringat. A dallamok nem tolakodnak, inkább körülölelnek. A Palotaszálló falai visszatartják a külvilág zaját.

Este aztán a Kelemen Kvartett megszólaltatja Bartók Béla 3. vonósnégyesét. Az 1927-ben komponált mű ma is meglepő: a legélesebb ellentétek csapnak össze, a legkeményebb disszonanciák súrlódnak. A zene szinte nekifeszül a térnek. A szünet után irodalom és zene lép párbeszédbe. A Különkiadás – Örkény István és Esterházy Péter szövegeivel – groteszk humort és filozofikus iróniát hoz. Mácsai Pál és Máté Gábor felolvasásai alatt Lukács Miklós cimbalomjátékának improvizatív hangja felel a kimondott szóra. A közönség hol nevet, hol elcsendesedik – a kettő itt egyáltalán nem zárja ki egymást. Az est méltó zárásáért ifjabb Sárközy Lajos és zenekara felel, vérpezsdítő cigány muzsikájuk és a magyar népdalok közös éneklése felszabadító.

Szombat délelőtt cseh muzsika szól a szalonban: Antonín Dvořák A-dúr zongoranégyesének tételei és Fritz Kreisler Liebesleid, Liebesfreudja a melankólia és az életöröm finom egyensúlyát hozzák. Mácsai János és Mácsai Pál beszélgetése a zene és az irodalom kapcsolatáról arra emlékeztet: a művészetek nem külön szigetek, hanem egymásba nyíló terek.

A színművész szerint érdemes úgy olvasni József Attila Ódáját, hogy egyszerre érzékeljük benne a költő érzelmi érintettségét és kristálytiszta, jéghideg önreflexióját.

A délután jazzes, swinges elemekkel átitatott darabbal folytatódik, Kokas Dóra, Daniel Matejca és Dani Imre önfeledt játékába belefeledkezünk.