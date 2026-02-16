Március 15-én adják át először a Szakcsi Lakatos Béla-díjat

– Szakcsi Lakatos Béla munkássága a magyar és az egyetemes zenei élet meghatározó része. A róla elnevezett díj egyszerre tisztelgés egy kivételes életmű előtt és elismerése a kortárs alkotói kiválóságnak. Az elismerés méltó módon őrizi a névadó szellemi örökségét, és évről évre kiemeli a jazz műfajának azon magyar képviselőit, akik kimagasló művészi teljesítményükkel gazdagítják nemzeti kultúránkat