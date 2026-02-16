Szakcsi Lakatos Béladíjjazz

Március 15-én adják át először a Szakcsi Lakatos Béla-díjat

A kulturális kormányzat Szakcsi Lakatos Béla-díj néven új miniszteri középdíjat hozott létre a kiemelkedő jazz előadóművészek díjazására – jelentette be a Facebook-oldalán a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár hétfőn.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 14:27
Fotó: MTI/Cseke Csilla
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Büszkék vagyunk rá, hogy a kulturális ágazat elismeréseinek sorát bővítve, ezáltal egy újabb lépést tehettünk a magyar jazz előadóművészeti szcéna és a műfaj támogatása érdekében

– közölte Novák Irén. A díj átadására először 2026. március 15-e alkalmából kerül sor, a jazz területén kivételes teljesítményt nyújtó két művész részére – ismertette. Mint írta, a jelölések benyújtása a miniszteri középdíjakra történő felterjesztésnek megfelelő módon történhet. A kezdeményezések benyújtásának határideje február 20. – olvasható a bejegyzésben.

– Szakcsi Lakatos Béla munkássága a magyar és az egyetemes zenei élet meghatározó része. A róla elnevezett díj egyszerre tisztelgés egy kivételes életmű előtt és elismerése a kortárs alkotói kiválóságnak. Az elismerés méltó módon őrizi a névadó szellemi örökségét, és évről évre kiemeli a jazz műfajának azon magyar képviselőit, akik kimagasló művészi teljesítményükkel gazdagítják nemzeti kultúránkat 

– fogalmazott pár napja, szintén Facebook-bejegyzésben Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszeter.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.