Március 15-én adják át először a Szakcsi Lakatos Béla-díjat

Büszkék vagyunk rá, hogy a kulturális ágazat elismeréseinek sorát bővítve, ezáltal egy újabb lépést tehettünk a magyar jazz előadóművészeti szcéna és a műfaj támogatása érdekében
– közölte Novák Irén. A díj átadására először 2026. március 15-e alkalmából kerül sor, a jazz területén kivételes teljesítményt nyújtó két művész részére – ismertette. Mint írta, a jelölések benyújtása a miniszteri középdíjakra történő felterjesztésnek megfelelő módon történhet. A kezdeményezések benyújtásának határideje február 20. – olvasható a bejegyzésben.
– Szakcsi Lakatos Béla munkássága a magyar és az egyetemes zenei élet meghatározó része. A róla elnevezett díj egyszerre tisztelgés egy kivételes életmű előtt és elismerése a kortárs alkotói kiválóságnak. Az elismerés méltó módon őrizi a névadó szellemi örökségét, és évről évre kiemeli a jazz műfajának azon magyar képviselőit, akik kimagasló művészi teljesítményükkel gazdagítják nemzeti kultúránkat
– fogalmazott pár napja, szintén Facebook-bejegyzésben Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszeter.
