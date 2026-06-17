Spanyolország elszámolta magát: továbbra is több százezer migráns próbál tartózkodási engedélyhez jutni

Magnus Brunner, az EU belügyi biztosa nem volt hajlandó közvetlenül elítélni Spanyolországot, kijelentve, hogy a regularizálás nemzeti felelősség. Eközben az Európai Parlament már vitatja a spanyol intézkedés schengeni és európai migrációs politikára gyakorolt ​​hatását.

Az időzítés különösen kritikus, mivel az EU új migrációs paktuma június 12. óta van hatályban, és bár Brüsszel erősebb külső határokat, gyorsabb eljárásokat, jobb regisztrációt és több visszaküldést ígér, Spanyolország valami teljesen mást csinál, több százezer illegális embert vezet be a legális munkaerőpiacra.

Éles kritika Franciaország és Lengyelország részéről

Pedro Sánchez kormányának fő érve gazdasági jellegű, mivel az érintettek közül sokan már az országban tartózkodnak. Sokan már dolgoznak, de legális státusz, teljes jogok és megfelelő adózás nélkül, és gyakran az informális gazdaságban működő munkaadóktól függenek. Madrid láthatóvá szeretné tenni ezeket az embereket a munkaerőpiacon, a társadalombiztosításban, valamint az adó- és járulékrendszerben.