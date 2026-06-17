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Spanyolország elszámolta magát: továbbra is több százezer migráns próbál tartózkodási engedélyhez jutni

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Spanyolországban ami adminisztratív intézkedésként indult, az mára politikai stressztesztté vált. A tartózkodási engedélyre váró migránsok már körülbelül 900 000 kérelmet nyújtottak be, míg a szocialista kormány eredetileg csak 500 000-re számított. A CEAR menekülteket segítő szervezet arra számít, hogy a június 30-i határidőig több mint egymillió ember fog kérelmet benyújtani Spanyolországban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 9:30
Illusztráció Fotó: OSCAR DEL POZO Forrás: AFP
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Magnus Brunner, az EU belügyi biztosa nem volt hajlandó közvetlenül elítélni Spanyolországot, kijelentve, hogy a regularizálás nemzeti felelősség. Eközben az Európai Parlament már vitatja a spanyol intézkedés schengeni és európai migrációs politikára gyakorolt ​​hatását. 

Az időzítés különösen kritikus, mivel az EU új migrációs paktuma június 12. óta van hatályban, és bár Brüsszel erősebb külső határokat, gyorsabb eljárásokat, jobb regisztrációt és több visszaküldést ígér, Spanyolország valami teljesen mást csinál, több százezer illegális embert vezet be a legális munkaerőpiacra.

Éles kritika Franciaország és Lengyelország részéről

Pedro Sánchez kormányának fő érve gazdasági jellegű, mivel az érintettek közül sokan már az országban tartózkodnak. Sokan már dolgoznak, de legális státusz, teljes jogok és megfelelő adózás nélkül, és gyakran az informális gazdaságban működő munkaadóktól függenek. Madrid láthatóvá szeretné tenni ezeket az embereket a munkaerőpiacon, a társadalombiztosításban, valamint az adó- és járulékrendszerben. 

Franciaországban ugyanakkor a spanyolországi legalizáció heves reakciókat váltott ki. A konzervatív politikus, Bruno Retailleau bejelentette, hogy visszaállítja a határellenőrzést Spanyolországgal, ha megnyeri a választásokat. Más jobboldali és konzervatív hangok is a schengeni övezeten belüli ellenőrzés elvesztésére figyelmeztetnek.

Lengyelországban az Ordo Iuris jogi intézet megkongatta a vészharangot, és mind a 27 EU állam- és kormányfőjéhez fordult. 

Aggodalmuk az volt, hogy a tömeges legalizálás új ösztönzőket teremthet az illegális migrációhoz – és a következményeket más EU-tagállamokra háríthatja.

A vita a spanyol belpolitikában is erőteljes. A konzervatív Néppárt (PP) kíméletlen támadást indít a kormány ellen. Borja Sémper, a PP szóvivője azzal vádolja Madridot, hogy nem adott megbízható előrejelzést. Azt állítja, hogy nem volt terv, nem volt megfelelő értékelés a közszolgáltatásokra gyakorolt ​​​​következményekről, és nem volt világos jövőkép a végrehajtásra vonatkozóan. 

Sémper szerint a kormány vagy alkalmatlan, vagy hazudott a nyilvánosságnak.

A Vox szintén hevesen ellenzi az intézkedést. A párt dominóhatás veszélyére figyelmeztet, és a Legfelsőbb Bírósághoz fordult az ügyben. 

A madridi önkormányzattal és más szervezetekkel együtt a Vox a folyamat ideiglenes leállítását kérte. A Legfelsőbb Bíróság elutasította az eljárás ideiglenes felfüggesztésére irányuló kérelmet, magában az ügyben azonban még nem született végleges döntés.

A 17 és 25 év közötti spanyol fiatalok nyolcvan százaléka ellenzi az illegális migránsok tömeges amnesztiáját 

– derült ki az El Espanol által ismertetett közvélemény-kutatásból. A felmérést a SocioMétrica végezte április 15. és 18. között, éppen azon a héten, amikor a Pedro Sánchez vezette szocialista kormány megkezdte a félmillió embert érintő legalizálási folyamatot.

Borítókép:Illusztráció (Fotó: AFP)

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