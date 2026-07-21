Vége a Revolut mentességének: elindultak a végrehajtói inkasszók

Dupla kamattal csábítják a magyar megtakarításokat

A szigorodó végrehajtási háttérrel párhuzamosan a Revolut agresszív piaci terjeszkedésbe kezdett a magyar megtakarításokért. Egyfelől a díjmentes Standard csomagnál a megtakarítási számla kamatát 1,25 százalékról 2,5 százalékra emelték. Az új regisztrálók számára – ha a regisztrációt követő egy hónapon belül számlát nyitnak – 6 hónapon keresztül évi 4,25 százalékos kamatot kínálnak. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint május végén a 14 830 milliárd forintos lakossági betétállomány több mint 86 százaléka lekötetlenül állt a bankszámlákon. A Revolut ezzel a lépésével közvetlen versenytársává vált a nagy hazai pénzintézeteknek.