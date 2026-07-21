revolutnemzeti adó - és vámhivatalszámla

Vége a Revolut mentességének: elindultak a végrehajtói inkasszók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A társaság ezzel párhuzamosan intenzív piaci terjeszkedésbe kezdett a magyar megtakarításokért.

Magyar Nemzet
2026. 07. 21. 11:51
Revolut kártya Revolut cards are seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on March 29, 2024. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Aki nem tartozik, annak nincs mitől tartania Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dupla kamattal csábítják a magyar megtakarításokat

A szigorodó végrehajtási háttérrel párhuzamosan a Revolut agresszív piaci terjeszkedésbe kezdett a magyar megtakarításokért. Egyfelől a díjmentes Standard csomagnál a megtakarítási számla kamatát 1,25 százalékról 2,5 százalékra emelték. Az új regisztrálók számára – ha a regisztrációt követő egy hónapon belül számlát nyitnak – 6 hónapon keresztül évi 4,25 százalékos kamatot kínálnak. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint május végén a 14 830 milliárd forintos lakossági betétállomány több mint 86 százaléka lekötetlenül állt a bankszámlákon. A Revolut ezzel a lépésével közvetlen versenytársává vált a nagy hazai pénzintézeteknek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Baranyai Gábor
idezojelekMagyar Péter

Sakkot kapott Magyar Péter

Baranyai Gábor avatarja

Magyar Péter szavaival élve pörög tovább az „abszolút filmszínház”, a legújabb epizód főszereplője Polgár Judit sakknagymester volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.