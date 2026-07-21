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Digitális takarodó: éjféltől lekapcsolnák a TikTokot és az Instagramot a tiniknek

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Nagy-Britannia kormánya újabb drasztikus lépésre szánja el magát az online gyermekvédelem terén: a tervek szerint éjfél és reggel 6 óra között korlátozzák a 16 és 17 évesek hozzáférését az olyan népszerű közösségi média platformokhoz, mint az Instagram, a TikTok és a YouTube. A brit kabinet célja, hogy gátat szabjon a fiatalok körében tapasztalható kóros kialvatlanságnak és a képernyőfüggőségnek. A törvénycsomag azonban komoly vitákat váltott ki.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 21. 10:30
A brit kormány folytatja a közösségi média korlátozását a fiatalok számára Fotó: FADEL SENNA Forrás: AFP
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A gyakorlatban az alábbi megoldások jöhetnek szóba:

  1. Mesterséges intelligencia alapú arcfelismerés: Belépéskor a telefon kamerája felméri a felhasználó arcvonásait az életkor megbecsléséhez.
  2. Harmadik fél általi azonosítás: Digitális személyi igazolvány vagy egyéb hivatalos okmányok összekapcsolása a profillal.
  3. Fiókelőzmények elemzése: Ha egy felnőtt profilja már több mint 16 éve aktív, vagy hitelesített e-mail-címhez kötődik, mentesül a folyamatos ellenőrzések alól.

Fontos kiemelni, hogy a korlátozás

nem érinti az olyan tiszta üzenetküldő alkalmazásokat, mint a WhatsApp vagy a Signal, valamint az oktatási platformokat sem, így a fiatalok éjszaka is elérhetik a szeretteiket vagy tanulhatnak.

A kritikus szerint túl könnyű kijátszani a rendszert a közösségi média korlátozása során (Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA)
A kritikus szerint túl könnyű kijátszani a rendszert a közösségi média korlátozása során (Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA)

Miért áll a bál? Kritika az ellenzék és a közvélemény részéről

Bár a kormányzati konzultáció során a szülők 90 százaléka támogatta a szigorítást, a fiatalokra vonatkozó éjszakai korlátozás módszertana komoly össztűz alá került.

A Konzervatív Párt árnyék-oktatási minisztere, Laura Trott egyenesen katasztrófának nevezte a tervezetet. A kritika fő oka, hogy a 16 és 17 évesekre vonatkozó éjszakai korlátozás nem kötelező érvényű, hanem felülbírálható. Vagyis a fiókbeállításokban a tinédzserek saját maguk is kikapcsolhatják a korlátozást, ha úgy tartja kedvük.

Ez olyan, mintha odaadnánk egy üveg alkoholt egy 17 évesnek, majd egy picit arrébb tolnánk az asztalon, hogy ne érje el könnyen. Ha akarja, úgyis visszahúzza magához. Miért nem lépnek fel keményebben?

– nyilatkozta felháborodottan egy gyermekvédelmi aktivista a BBC-nek.

A szülők nagy része támogatja, a fiatalok elutasítják a közösségi média korlátozását (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)
A szülők nagy része támogatja, a fiatalok elutasítják a közösségi média korlátozását (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

Mit mondanak a fiatalok és a szakértők?

Maguk az érintett tinédzserek a The Guardian megkeresésére nagyrészt feleslegesnek és kijátszhatónak nevezték a rendszert. Sokan rámutattak, hogy egy egyszerű VPN használatával vagy a születési dátum átírásával a korlátozások másodpercek alatt megkerülhetők.

Szakértők egy másik veszélyre is figyelmeztetnek:

ha a fiatalokat teljesen elvágják a biztonságos, moderált felületektől, akkor az éjszakai órákban átvándorolhatnak a sötétebb, szabályozatlan online terekbe (fórumok, titkos csevegők), ahol még nagyobb veszélynek vannak kitéve. 

Nagy-Britannia nem egyedül harcol a tech-óriások ellen; a kiskorúak közösségimédia-használatának visszaszorítása globális és európai trenddé vált. Franciaországban a parlament már korábban megszavazta a 15 év alattiak közösségimédia-tilalmát, kivéve szülői beleegyezéssel. Emellett tesztelik a telefonok teljes kitiltását az iskolákból.

Norvégiában szigorú, törvényileg kötelező 16 éves korhatár bevezetését készítik elő a platformokra, míg Németországban és Olaszországban jelenleg szigorú szülői hozzájáruláshoz kötik a regisztrációt 16, illetve 14 éves kor alatt.

Az Európai Parlament asztalán van egy olyan átfogó javaslat, amely az EU teljes területén 16 éves korhatárhoz kötné a közösségi médiát és az MI-alkalmazásokat, a 13-16 év közöttieknek pedig kötelező szülői felügyeletet írna elő.

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