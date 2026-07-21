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Pillanatok alatt szabadult el a pokol Újdelhi utcáin, véres összecsapás lett a tüntetésből + videó

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Káosz uralta Újdelhi belvárosát, miután az indiai biztonsági erők erőszakkal verték szét a diákok és fiatalok menetét. Az indiai parlament monszun ülésszakának nyitónapján több ezer dühös fiatal vonult utcára az ország történetének egyik legmeghökkentőbb és legvéresebb demonstrációján.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 21. 12:06
Véres összecsapás lett a fiatalok tüntetéséből
Véres összecsapás lett a fiatalok tüntetéséből Fotó: KABIR JHANGIANI Forrás: NurPhoto
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Így szabadult el a pokol india utcáin

A parlament monszun ülésszakának első napjára meghirdetett Irány a Parlament elnevzésű menet békésen indult a hagyományos delhi tüntetőhelyszínen, a Jantar Mantarnál. A rendőrség azonban hatalmas erőkkel, barikádokkal, szögesdrótokkal és a készenléti rendőrség egységeivel zárta le a környező utcákat.

Amikor a több ezres tömeg megpróbálta áttörni a kordonokat, a rendőrség brutális ellencsapást indított. Könnygázgránátok százait lőtték ki a tömegre, teljesen elárasztva Újdelhi üzleti negyedét. A diákok egy része kövekkel válaszolt, ami után a belváros csatatérré változott.

A Deutsche Welle szerint a sérültek száma eléri a 180-at, köztük több mint száz rendőr és biztonsági ember is megsérült az összecsapásokban. A hatóságok a tüntetők bázisát, a Jantar Mantar sátortábort is teljesen eldózerolták az éjszaka folyamán.

Meghátrálás vagy totális ellenállás?

A brutális erőszak sokkolta a mozgalom vezetését. Abhijeet Dipke, a Csótány Párt alapítója könnyeivel küszködve kért bocsánatot a megsérült fiataloktól és nőktől. Bejelentette, hogy a parlament elé tervezett meneteket határozatlan időre lefújják, mert nem akarja, hogy a rendőrség még több fiatal életét nyomorítsa meg.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy tiltakozás nem ér véget. A diákok szakadatlanul követelik az oktatási miniszter felelősségre vonását, és a legfelsőbb bírósághoz fordultak a rendőri brutalitás miatt. Bár a kormány részéről az egészségügyi miniszter tárgyalóasztalhoz ült a fiatalok vezetőivel, érdemi ígéretek egyelőre nem hangoztak el, így továbbra is pattanásig feszült a helyzet Indiában.

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