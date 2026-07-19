A tízgólos thriller után Deschamps szégyent emlegetett, a rekorder Mbappé Messinek üzent

Thomas Tuchel és Didier Deschamps felemásan értékelt. Fotó: Anadolu via AFP/José Hernandez

Új vb-gólrekorderként Kylian Mbappé elmondta, az első félidő alapján úgy érződhetett, mintha nem tisztelték volna az ellenfelet és a címeres mezt, de aztán fordulást követően bebizonyították, hogy nem így történt. – Főleg a kapitány miatt vagyunk elkeseredve, hiszen miatta különösen szerettünk volna győzni, és az első játékrészben azt a benyomást kelthettük, hogy cserbenhagytuk őt.

Nem akartuk, hogy így érezze, és a történtek nem rombolják le Didier Deschamps örökségét

– magyarázta Mbappé, aki inkább játszott volna vb-döntőt, mintsem gólkirály legyen, bár nem zárta ki, hogy rangsorbeli kihívója, az argentin Lionel Messi a Spanyolország elleni fináléban is többször betalál majd.

Tuchel nem tudta számolni Saka góljait sem

Angol részről a lefújás után Rice arról beszélt, hogy hazájának rég nem volt ennyire jó válogatottja. Saka azt emelte ki, hogy az őrültnek titulált találkozón Bellingham segítette őt mesterhármashoz, ugyanis átadta neki a labdát a büntető előtt. Tuchel úgy érezte, mintha négy mérkőzést látott volna egyben, szerinte a második félidőben a fáradtsági szint jelentette a különbséget, hiszen a franciák könnyebb úton jutottak a végjátékig, ráadásul az elődöntőjüket korábban rendezték. A német szakember a hozzáállásuk miatt is megdicsérte a játékosait, különösen Sakát: – Bukayo megmutatta, miért egy kulcsjátékos, de ezt eddig sem vonta kétségbe senki.

Egy darabig nem is esett le, hogy mesterhármast szerzett, mert egy idő után már nem tudtam számolni a gólokat...

– nyilatkozta Tuchel, aki ősszel a Nemzetek Ligájában Spanyolország ellen is sikerre vezetné csapatát.