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A tízgólos thriller után Deschamps szégyent emlegetett, a rekorder Mbappé Messinek üzent

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A labdarúgó-világbajnokságok harmadik helyért vívott találkozói rendre eseménydúsak és gólgazdagok. Ez volt a helyzet az idei vb-bronzmérkőzésen is: Anglia a félidőben már 4-0-ra vezetett Franciaország ellen, a hajrában mégis izgulnia kellett. Thomas Tuchel együttese végül 6-4-es sikert aratott, az angol válogatott története során másodszor állhatott világbajnoki dobogóra. A duplázó Kylian Mbappé az örökös góllövőlista élére ugrott, Didier Deschamps negyedik hellyel búcsúzott.

Wiszt Péter
2026. 07. 19. 5:30
Bukayo Saka (balra) három, Kylian Mbappé két gólt szerzett az Anglia–Franciaország (6-4) vb-bronzmérkőzésen Kylian Mbappe of French - Match between French and England, valid for the 2026 FIFA World Cup third-place play-off, held at Miami Stadium, in Miami
Bukayo Saka (balra) három, Kylian Mbappé két gólt szerzett az Anglia–Franciaország (6-4) vb-bronzmérkőzésen Fotó: Brazil Photo Press via AFP/Photo Premium/Eduardo Carmim
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Thomas Tuchel és Didier Deschamps felemásan értékelt
Thomas Tuchel és Didier Deschamps felemásan értékelt. Fotó: Anadolu via AFP/José Hernandez

Új vb-gólrekorderként Kylian Mbappé elmondta, az első félidő alapján úgy érződhetett, mintha nem tisztelték volna az ellenfelet és a címeres mezt, de aztán fordulást követően bebizonyították, hogy nem így történt. – Főleg a kapitány miatt vagyunk elkeseredve, hiszen miatta különösen szerettünk volna győzni, és az első játékrészben azt a benyomást kelthettük, hogy cserbenhagytuk őt. 

Nem akartuk, hogy így érezze, és a történtek nem rombolják le Didier Deschamps örökségét

– magyarázta Mbappé, aki inkább játszott volna vb-döntőt, mintsem gólkirály legyen, bár nem zárta ki, hogy rangsorbeli kihívója, az argentin Lionel Messi a Spanyolország elleni fináléban is többször betalál majd.

Tuchel nem tudta számolni Saka góljait sem

Angol részről a lefújás után Rice arról beszélt, hogy hazájának rég nem volt ennyire jó válogatottja. Saka azt emelte ki, hogy az őrültnek titulált találkozón Bellingham segítette őt mesterhármashoz, ugyanis átadta neki a labdát a büntető előtt. Tuchel úgy érezte, mintha négy mérkőzést látott volna egyben, szerinte a második félidőben a fáradtsági szint jelentette a különbséget, hiszen a franciák könnyebb úton jutottak a végjátékig, ráadásul az elődöntőjüket korábban rendezték. A német szakember a hozzáállásuk miatt is megdicsérte a játékosait, különösen Sakát: – Bukayo megmutatta, miért egy kulcsjátékos, de ezt eddig sem vonta kétségbe senki. 

Egy darabig nem is esett le, hogy mesterhármast szerzett, mert egy idő után már nem tudtam számolni a gólokat...

nyilatkozta Tuchel, aki ősszel a Nemzetek Ligájában Spanyolország ellen is sikerre vezetné csapatát.

Labdarúgó-világbajnokság, bronzmérkőzés:

  • Franciaország–Anglia 4-6 (0-4)
    gól: Mbappé (48., 66.), Barcola (54.), Dembélé (90+6.), illetve Rice (3.), Konsa (18.), Saka (37., 45+1., 87.), Bellingham (90+8.)

 

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