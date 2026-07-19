A spanyolok elvárják a bíró segítségét, de nem ez a legnagyobb gond a vb-döntő kapcsán

A finálé játékvezetője a 46 éves szlovén Slavko Vincic lesz, aki korábban Európa-liga- és Bajnokok Ligája-döntőt is vezetett, 2024-ben pedig ő kapta a Spanyolország–Franciaország Eb-elődöntőt. Lamine Yamal csapattársához, Laporte-hoz hasonlóan szintén kiemelte, hogy Vincic segítségében is bízik abból a szempontból, hogy ne fajuljanak el a dolgok.

Rodri, valamint a szövetségi kapitány a szombati sajtótájékoztatón inkább csak dicsérte az argentinokat, pedig a spanyoloknak a 2010-es Hollandia ellen megnyert mérkőzésről már lehetnek olyan emlékeik, hogy az ellenfél rugdosódó stílusban futballozik egy vb-döntőben. Lionel Scaloni azonban erről nem szeretett volna beszélni, inkább csak kifejezte reményeit, hogy nagyszerű találkozót láthat majd a közönség.

Otamendi játszott a legutóbbi Argentína–Spanyolország mérkőzésen. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Probléma a vb-döntő előtt

A kanadai erdőtüzek füstjét a szél a rendező város irányába fújta, úgyhogy

a levegő minősége nem a legjobb a helyszínen, bár a mérkőzés előtti napon esett eső valamelyest segíthet javítani a körülményeket. Ez jó jel, még ha a spanyolok szombati edzését a vihar miatt el is kellett törölni, az argentinokét pedig elhalasztani.

A finálé előtt nagyszabású záróünnepséget rendeznek, a félidőben pedig több mint húszperces show következik a bő nyolcvanezres stadionban – ez a szokatlanul hosszú szünet is befolyásolhatja a találkozó kimenetelét.

A fő kérdés viszont az, hogy Argentína ismét felülkerekedik-e minden nehéz­ségen Lionel Messi alighanem utolsó vb-fellépésén, vagy Spanyolország frissebb, kiegyensúlyozottabb futballja eredményez világbajnoki címet. Utóbbi mellett szól, hogy Mikel Oyarzabal eddig felnőttként mind a hat (klub- vagy válogatottbeli) döntőjében gólt szerzett...