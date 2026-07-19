argentin válogatottlabdarúgó-vb 2026spanyol válogatottLionel Messivb-döntő

A spanyolok elvárják a bíró segítségét, de nem ez a legnagyobb gond a vb-döntő kapcsán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Első alkalommal vívja Európa és Dél-Amerika aktuális legjobbja a labdarúgó-világbajnokság fináléját. A vasárnapi döntőben Spanyolország Argentína ellen csap össze a vb-trófeáért, a találkozót viszont a Copa América-bajnok játékstílusa mellett a körülmények is nehezíthetik.

Wiszt Péter
2026. 07. 19. 6:05
Spanyolország 2010 után ismét Európa-bajnokként lenne világbajnok Fotó: AFP/Franck Fife
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A finálé játékvezetője a 46 éves szlovén Slavko Vincic lesz, aki korábban Európa-liga- és Bajnokok Ligája-döntőt is vezetett, 2024-ben pedig ő kapta a Spanyolország–Franciaország Eb-elődöntőt. Lamine Yamal csapattársához, Laporte-hoz hasonlóan szintén kiemelte, hogy Vincic segítségében is bízik abból a szempontból, hogy ne fajuljanak el a dolgok.

Rodri, valamint a szövetségi kapitány a szombati sajtótájékoztatón inkább csak dicsérte az argentinokat, pedig a spanyoloknak a 2010-es Hollandia ellen megnyert mérkőzésről már lehetnek olyan emlékeik, hogy az ellenfél rugdosódó stílusban futballozik egy vb-döntőben. Lionel Scaloni azonban erről nem szeretett volna beszélni, inkább csak kifejezte reményeit, hogy nagyszerű találkozót láthat majd a közönség.

Otamendi játszott a legutóbbi Argentína–Spanyolország mérkőzésen
Otamendi játszott a legutóbbi Argentína–Spanyolország mérkőzésen. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Probléma a vb-döntő előtt

A kanadai erdőtüzek füstjét a szél a rendező város irányába fújta, úgyhogy 

a levegő minősége nem a legjobb a helyszínen, bár a mérkőzés előtti napon esett eső valamelyest segíthet javítani a körülményeket. Ez jó jel, még ha a spanyolok szombati edzését a vihar miatt el is kellett törölni, az argentinokét pedig elhalasztani.

A finálé előtt nagyszabású záróünnepséget rendeznek, a félidőben pedig több mint húszperces show következik a bő nyolcvanezres stadionban – ez a szokatlanul hosszú szünet is befolyásolhatja a találkozó kimenetelét.

A fő kérdés viszont az, hogy Argentína ismét felülkerekedik-e minden nehéz­ségen Lionel Messi alighanem utolsó vb-fellépésén, vagy Spanyolország frissebb, kiegyensúlyozottabb futballja eredményez világbajnoki címet. Utóbbi mellett szól, hogy Mikel Oyarzabal eddig felnőttként mind a hat (klub- vagy válogatottbeli) döntőjében gólt szerzett...

Labdarúgó-világbajnokság, döntő:

  • vasárnap: Argentína–Spanyolország 21.00 (East Rutherford)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dani Áron
idezojelekmcc

A fürdővízzel a gyereket is

Dani Áron avatarja

A kultúrharc folyamatos, épp csak a mértéke, a tónusa változik, ennek a folyamatos hullámzásának pedig látványosan új lendületet adott a Tisza április győzelme.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu