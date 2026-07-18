Trump újabb vámokat vetne ki Kanadára – most az erdőtüzek miatt

Erdőtüzek Kanadában

Fotó: AFP

A kanadai tisztviselőknek címzett nyílt levélben John James, John Moolenaar, Jack Bergman és Lisa McClain amerikai törvényhozók azt írták, hogy „elfogyott a türelmük”. „Elegünk van abból, hogy cselekvés helyett csak a bocsánatkérést kell elfogadunk” – mondták, figyelmeztetve, hogy az Egyesült Államok megvizsgálhatja a határokon átnyúló erdőtüzek elleni védelemben és tűzoltásban való közvetlen részvétel lehetőségét, ha Kanada nem cselekszik.

A BBC-nek nyilatkozó tudósok azonban máshogy látják a helyzetet. „Az időjárás nem törődik a nemzetközi határokkal” – mondta Patrick James a Torontói Egyetemről.

Miután a füst eléri a légkört, oda jut, ahová a szél viszi – és az elmúlt években a nagyobb amerikai erdőtüzek füstje Kanadát is sújtotta.

A pilot flying over Thunder Bay, Ontario, captured striking aerial footage that shows massive pyrocumulus clouds, a towering fire cloud formed by extreme convective updrafts. Over 130 active wildfires are currently burning, with more than 60 uncontained in Canada and Minnesota. pic.twitter.com/ZUjGmNV6c5 — The Weather Channel (@weatherchannel) July 16, 2026

A szakértők azt is mondják, hogy a jelenlegi tüzek közül sok Kanada hatalmas, távoli erdőiben tombol, ahol a tüzeket nehéz észlelni vagy megfékezni, mielőtt túl nagyra nőnének.

Borítókép: Toronto a tüzek közelében (Fotó: AFP)