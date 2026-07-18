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Trump újabb vámokat vetne ki Kanadára – most az erdőtüzek miatt

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Donald Trump amerikai elnök új vámokat vetne ki Kanadára, miután a kanadai erdőtüzek után az Egyesült Államok északi területeinek nagy részét füst borította be. Doug Ford, Ontario miniszterelnöke arra kérte az Egyesült Államokat, hogy panaszkodás helyett küldjenek támogatást a tűzoltáshoz. Trump a kanadai miniszterelnöktől vár magyarázatot.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 18. 10:36
Toronto Fotó: COLE BURSTON Forrás: AFP
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ANKARA, TURKIYE - JULY 16: An infographic titled "More than 100 wildfires burn in Canada" created in Ankara, Turkiye on July 16, 2026. Mehmet Yaren Bozgun / Anadolu (Photo by Mehmet Yaren Bozgun / Anadolu via AFP)
Erdőtüzek Kanadában
Fotó: AFP

A kanadai tisztviselőknek címzett nyílt levélben John James, John Moolenaar, Jack Bergman és Lisa McClain amerikai törvényhozók azt írták, hogy „elfogyott a türelmük”. „Elegünk van abból, hogy cselekvés helyett csak a bocsánatkérést kell elfogadunk” – mondták, figyelmeztetve, hogy az Egyesült Államok megvizsgálhatja a határokon átnyúló erdőtüzek elleni védelemben és tűzoltásban való közvetlen részvétel lehetőségét, ha Kanada nem cselekszik.

A BBC-nek nyilatkozó tudósok azonban máshogy látják a helyzetet. „Az időjárás nem törődik a nemzetközi határokkal” – mondta Patrick James a Torontói Egyetemről. 

Miután a füst eléri a légkört, oda jut, ahová a szél viszi – és az elmúlt években a nagyobb amerikai erdőtüzek füstje Kanadát is sújtotta.

A szakértők azt is mondják, hogy a jelenlegi tüzek közül sok Kanada hatalmas, távoli erdőiben tombol, ahol a tüzeket nehéz észlelni vagy megfékezni, mielőtt túl nagyra nőnének.

Borítókép: Toronto a tüzek közelében (Fotó: AFP)

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