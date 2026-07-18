Trump újabb vámokat vetne ki Kanadára – most az erdőtüzek miatt

A kanadai tisztviselőknek címzett nyílt levélben John James, John Moolenaar, Jack Bergman és Lisa McClain amerikai törvényhozók azt írták, hogy „elfogyott a türelmük”. „Elegünk van abból, hogy cselekvés helyett csak a bocsánatkérést kell elfogadunk” – mondták, figyelmeztetve, hogy az Egyesült Államok megvizsgálhatja a határokon átnyúló erdőtüzek elleni védelemben és tűzoltásban való közvetlen részvétel lehetőségét, ha Kanada nem cselekszik.
A BBC-nek nyilatkozó tudósok azonban máshogy látják a helyzetet. „Az időjárás nem törődik a nemzetközi határokkal” – mondta Patrick James a Torontói Egyetemről.
Miután a füst eléri a légkört, oda jut, ahová a szél viszi – és az elmúlt években a nagyobb amerikai erdőtüzek füstje Kanadát is sújtotta.
A szakértők azt is mondják, hogy a jelenlegi tüzek közül sok Kanada hatalmas, távoli erdőiben tombol, ahol a tüzeket nehéz észlelni vagy megfékezni, mielőtt túl nagyra nőnének.
Borítókép: Toronto a tüzek közelében (Fotó: AFP)
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