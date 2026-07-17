Provokál a FIFA? Katarból hazaküldték, most mégis megkapta a vb-döntőt
Slavko Vincic vezeti vasárnap a Spanyolország–Argentína világbajnoki döntőt. A szlovén játékvezető kinevezése kisebb meglepetés, hiszen mások mellett a 2022-es finálét levezénylő Szymon Marciniak és az iráni Alireza Faghani is esélyesnek tűnt. Vincic négy éve már a csoportkör után hazautazott Katarból, most azonban a FIFA őt találta a legalkalmasabbnak a torna legfontosabb mérkőzésére.
Katarban nem élte túl a szűkítést
A döntés ettől még érdekes fordulat Vincic pályafutásában. A 2022-es katari világbajnokságon az Argentína–Szaúd-Arábia és a Wales–Anglia csoportmérkőzést vezette, ám utána nem került be a kieséses szakaszra megtartott szűkebb játékvezetői keretbe.
Hivatalosan sohasem közölték, hogy valamely súlyos hibája miatt küldték volna haza. A FIFA minden világbajnokságon fokozatosan csökkenti a bírók létszámát, így olyanok is kieshetnek, akik nem követnek el látványos tévedést.
Vincic később maga sem tudta megmondani, szerepet játszott-e a döntésben az Argentína–Szaúd-Arábia mérkőzés körüli felfokozott figyelem.
Négy évvel később újra Argentína mérkőzését kapta meg, csakhogy ezúttal már a világbajnoki trófea sorsa múlik a döntésein. Vincic elsírta magát, amikor Pierluigi Collina közölte vele a kinevezést. Katarban még a csoportkör után csomagolnia kellett, az Egyesült Államokból viszont ennél magasabbra már nem juthatott volna.
A szombati Franciaország–Anglia bronzmérkőzést a venezuelai Jesús Valenzuela vezeti.
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