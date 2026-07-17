vb-döntőjátékvezetőlabdarúgó-vb 2026

Provokál a FIFA? Katarból hazaküldték, most mégis megkapta a vb-döntőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Slavko Vincic vezeti vasárnap a Spanyolország–Argentína világbajnoki döntőt. A szlovén játékvezető kinevezése kisebb meglepetés, hiszen mások mellett a 2022-es finálét levezénylő Szymon Marciniak és az iráni Alireza Faghani is esélyesnek tűnt. Vincic négy éve már a csoportkör után hazautazott Katarból, most azonban a FIFA őt találta a legalkalmasabbnak a torna legfontosabb mérkőzésére.

Magyar Nemzet
2026. 07. 17. 9:46
Slavko Vincic gesztikulál. Katar emléke már a múlt Fotó: YURI CORTEZ Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Katarban nem élte túl a szűkítést

A döntés ettől még érdekes fordulat Vincic pályafutásában. A 2022-es katari világbajnokságon az Argentína–Szaúd-Arábia és a Wales–Anglia csoportmérkőzést vezette, ám utána nem került be a kieséses szakaszra megtartott szűkebb játékvezetői keretbe.

Hivatalosan sohasem közölték, hogy valamely súlyos hibája miatt küldték volna haza. A FIFA minden világbajnokságon fokozatosan csökkenti a bírók létszámát, így olyanok is kieshetnek, akik nem követnek el látványos tévedést.

Vincic később maga sem tudta megmondani, szerepet játszott-e a döntésben az Argentína–Szaúd-Arábia mérkőzés körüli felfokozott figyelem.

Négy évvel később újra Argentína mérkőzését kapta meg, csakhogy ezúttal már a világbajnoki trófea sorsa múlik a döntésein. Vincic elsírta magát, amikor Pierluigi Collina közölte vele a kinevezést. Katarban még a csoportkör után csomagolnia kellett, az Egyesült Államokból viszont ennél magasabbra már nem juthatott volna.

A szombati Franciaország–Anglia bronzmérkőzést a venezuelai Jesús Valenzuela vezeti.



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekeurópai parlament

Magyar Péter a mentelmi jogról és a „sarzsiról”

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter minden parlamenti beszéde hemzseg az ellenzék rágalmazásától, sértegetésétől, az alpári jelzőktől. A parlamenti viták színvonalát soha nem látott mélységekbe süllyesztette.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu