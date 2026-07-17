argentínaspanyolországlabdarúgó-vb 2026vihar

Kaland az amerikai éjszakában, Argentína erre még ráfázhat a vb-döntőben

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Lionel Messiék eleve egy nappal kevesebbet pihenhetnek Spanyolországnál a vasárnapi világbajnoki döntő előtt, az Atlantára lecsapó vihar pedig tovább nehezítette Argentína felkészülését. A válogatott New Jersey-be tartó gépe csaknem kétórás késéssel indulhatott el, így felborult Lionel Scaloni gondosan megtervezett programja. Kérdés, hogy a késő éjszakai utazás és a rövidebb regeneráció érezteti-e majd hatását a fináléban.

Magyar Nemzet
2026. 07. 17. 7:40
Leandro Paredes és Lionel Messi nem vitte túlzásba a csütörtöki edzésen Fotó: JUAN MABROMATA Forrás: AFP
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Spanyolország egy nappal és egy nyugodt utazással előrébb jár

Miközben Argentína az atlantai vihar elvonulására várt, Spanyolország már New Jersey-ben dolgozott. Luis de la Fuente együttese kedden Dallasban 2-0-ra legyőzte Franciaországot, majd szerdán pihenőnapot kapott. A spanyol küldöttség szerda este megérkezett Newarkba, csütörtökön délelőtt tizenegy órakor pedig már megtartotta első edzését East Hanoverben.

A spanyolok tehát nemcsak azért kerültek kedvezőbb helyzetbe, mert egy nappal korábban játszották az elődöntőjüket. Az utazásukat is hamarabb letudták, nyugodtan berendezkedhettek a döntő helyszínén, és több teljes éjszakát tölthetnek ugyanabban a szállodában. A csütörtöki, egyórás edzés első tizenöt percét a sajtó is megtekinthette.

A labdarúgó-vb-döntő helyszíne, a New Jersey/New York Stadium (MetLife Aréna) East Rutherfordban
A labdarúgó-vb-döntő helyszíne, a New Jersey/New York Stadium (MetLife Aréna) East Rutherfordban Fotó: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Füst terjeng New Jersey-ben

Igaz, New Jersey-ben sem tökéletesek a körülmények. A kanadai erdőtüzek füstje miatt átmenetileg jelentősen romlott a levegő minősége, így a spanyolok csütörtöki szabadtéri edzését egészségügyi figyelmeztetések mellett tartották meg. A hétvégére azonban javulást várnak.

A világbajnokság döntőjét vasárnap, helyi idő szerint 15 órakor – magyar idő szerint 21 órakor – rendezik az East Rutherfordban található New York New Jersey Stadiumban, ami MetLife Arénaként ismeretes. Spanyolország második világbajnoki címére készül 2010 után, Argentína pedig megvédheti a 2022-ben megszerzett trófeáját.

 

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