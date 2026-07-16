Minden, amit a vb-döntőről és a bronzmérkőzésről tudni kell

A világbajnoki döntő előtt nagyszabású záróünnepségre kerül sor, a félidei szünetben pedig bő húszperces show-t rendeznek a bő nyolcvanezres MetLife Stadionban többek között Madonna, Shakira és a BTS főszereplésével.

Anglia–Franciaország vb-bronzmérkőzés

A csalódott csapatok csatáján felszabadult játék és sok gól jellemző, és eddig mindössze egyszer került sor hosszabbításra. Ezúttal az angol és az előző két vb-n döntős francia válogatott készül erre Miamiban, ez lesz Didier Deschamps szövetségi kapitány búcsúmérkőzése a gallok kispadján.

A két európai gigász szintén találkozott az 1966-os vb csoportkörében (Anglia nyert 2-0-ra), de azóta 1982-ben (3-1) és a 2022-es negyeddöntőben (1-2) is összefutottak a viadal történetében.

Az angolok eddig mindkét bronzmérkőzésüket (1990-ben és 2018-ban) elvesztették világbajnokságokon, a franciák ellenben háromból két sikernél járnak: 1958-ban és 1986-ban felfértek a dobogóra, 1982-ben nem.

A labdarúgó-világbajnokság hátralévő programja: