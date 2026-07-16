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Minden, amit a vb-döntőről és a bronzmérkőzésről tudni kell

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Már csak két mérkőzés maradt hátra az idei labdarúgó-világbajnokságból. A bronzmérkőzést Anglia és Franciaország, a vb-döntőt Argentína és Spanyolország vívja egymással.

Wiszt Péter
2026. 07. 16. 7:37
Európa és Dél-Amerika legutóbbi bajnoka találkozik egymással a vb-döntőben Fotó: Getty Images via AFP/Carl Recine
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A világbajnoki döntő előtt nagyszabású záróünnepségre kerül sor, a félidei szünetben pedig bő húszperces show-t rendeznek a bő nyolcvanezres MetLife Stadionban többek között Madonna, Shakira és a BTS főszereplésével.

Anglia–Franciaország vb-bronzmérkőzés

A csalódott csapatok csatáján felszabadult játék és sok gól jellemző, és eddig mindössze egyszer került sor hosszabbításra. Ezúttal az angol és az előző két vb-n döntős francia válogatott készül erre Miamiban, ez lesz Didier Deschamps szövetségi kapitány búcsúmérkőzése a gallok kispadján.

A két európai gigász szintén találkozott az 1966-os vb csoportkörében (Anglia nyert 2-0-ra), de azóta 1982-ben (3-1) és a 2022-es negyeddöntőben (1-2) is összefutottak a viadal történetében.

Az angolok eddig mindkét bronzmérkőzésüket (1990-ben és 2018-ban) elvesztették világbajnokságokon, a franciák ellenben háromból két sikernél járnak: 1958-ban és 1986-ban felfértek a dobogóra, 1982-ben nem.

A labdarúgó-világbajnokság hátralévő programja:

  • bronzmérkőzés, szombat: Anglia–Franciaország 23.00 (Miami)
  • döntő, vasárnap: Argentína–Spanyolország 21.00 (East Rutherford)

 

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