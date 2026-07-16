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Hiába Bellingham brutalitása, Argentína számíthat súlyos büntetésre a FIFA-tól

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Noha még a 84. percben is Anglia vezetett, Argentína 2-1-re győzött, ezzel a dél-amerikai együttes jutott a labdarúgó-világbajnokság döntőjébe. A feszült hangulatú találkozó után is elszabadultak az indulatok, Morgan Rogers és Jude Bellingham is elvesztette a fejét angol részről. A nemzetközi szövetség (FIFA) azonban alighanem az argentin válogatottat sújtja majd pénzbüntetéssel a Falkland-szigetekkel kapcsolatos molinóért.

Wiszt Péter
2026. 07. 16. 5:06
Jude Bellingham lekevert egy pofont Valentin Barco odaszólásáért az Argentína–Anglia vb-elődöntő után Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
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2014-ben ugyanilyen feliratú molinó feltartása után húszezer angol fontos pénzbírsággal sújtotta a FIFA Argentínát, sokan most még súlyosabb büntetést várnak. Pláne, mert később a szurkolók és a játékosok közösen elénekeltek egy „egy perc csend a halott Anglia miatt” szöveget is tartalmazó dalt.

Mikor lesz a világbajnoki döntő és a bronzmérkőzés?

Anglia és Franciaország bronzmérkőzése magyar idő szerint szombaton 23 órakor kezdődik Miamiban, míg Argentína az Európa-bajnok Spanyolország ellen vasárnap 21 órától vívja a világbajnoki döntőt East Rutherfordban.

 

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