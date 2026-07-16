Hiába Bellingham brutalitása, Argentína számíthat súlyos büntetésre a FIFA-tól

2014-ben ugyanilyen feliratú molinó feltartása után húszezer angol fontos pénzbírsággal sújtotta a FIFA Argentínát, sokan most még súlyosabb büntetést várnak. Pláne, mert később a szurkolók és a játékosok közösen elénekeltek egy „egy perc csend a halott Anglia miatt” szöveget is tartalmazó dalt.
Mikor lesz a világbajnoki döntő és a bronzmérkőzés?
Anglia és Franciaország bronzmérkőzése magyar idő szerint szombaton 23 órakor kezdődik Miamiban, míg Argentína az Európa-bajnok Spanyolország ellen vasárnap 21 órától vívja a világbajnoki döntőt East Rutherfordban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!