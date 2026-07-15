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Simeone kezdhet, a korábbi angol sztár szerint lesz piros lap

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Spanyolország várja az ellenfelét, amely a vb-döntőben Anglia vagy Argentína lesz. A két válogatott hatodszor játszik egymás ellen világbajnokságon, de a labdarúgó-világbajnokság ennyire késői fázisában még nem csaptak össze. Az emlékezetes 1998-as nyolcaddöntő főszereplői közül Diego Simeone a fiát, Giulianót figyelné ma Anglia ellen, míg Alan Shearer tart tőle, hogy ismét lesz piros lap Anglia és Argentína összecsapásán.

Koczó Dávid
2026. 07. 15. 17:34
Diego Simeone fia, Giuliano eddig csak Jordánia ellen játszott a vb-n, Scaloni Anglia ellen mégis Argentína kezdőjébe jelölheti Fotó: Anadolu via AFP/Hakan Akgun
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Anglia és Argentína eddigi öt vb-meccséből egyébként kétszer volt kiállítás, Beckham előtt 1966-ban az argentin csapatkapitány, Antonio Rattín járt így, aki a múlt héten hunyt el, az ő emlékére Messiék fekete karszalaggal játszottak a Svájc elleni negyeddöntőben.

Argentína változtathat Anglia ellen, Simeone kezdhet

Az argentinok az 1966-os negyeddöntőt az évszázad rablásaként emlegetik, ahogy az angolok is a mai napig Diego Maradona csalásaként emlékeznek az 1986-os negyeddöntőre. Akkor különösen hozzájárult a feszültséghez futballpályán kívüli okként, az 1982-es Falkland-szigeteki háború, Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitány ezt a megközelítést elutasította, országa néhány vezető politikusával ellentétben.

Ugyanakkor Scaloni is hozzátehet a meccs feszültségéhez, ha pályára küldi az 1998-as antihős, az akkor David Beckham piros lapja mellett tizenegyest is kiharcolt Diego Simeone fiát, Giulianót. A fiatalabb Simeone eddig csak az Argentína számára már tét nélküli, Jordánia elleni csoportmeccsen kapott lehetőséget, az idei tornán, az argentinok szerint azonban Scaloni változtatásokra készül.

Argentína nem volt meggyőző az egyenes kieséses szakaszban, kétszer hosszabbításra is kényszerült, azaz a játékbeli változtatás és a frissebb futballisták bevetése is indokolná az esetleges módosításokat. Argentin információk szerint a negyeddöntőhöz képest a Simeone, Almada, Paz, Barco négyesből legalább ketten bekerülnek majd a kezdőcsapatba.

Labdarúgó-vb 2026, elődöntők

 

 

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