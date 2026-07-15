Simeone kezdhet, a korábbi angol sztár szerint lesz piros lap

Anglia és Argentína eddigi öt vb-meccséből egyébként kétszer volt kiállítás, Beckham előtt 1966-ban az argentin csapatkapitány, Antonio Rattín járt így, aki a múlt héten hunyt el, az ő emlékére Messiék fekete karszalaggal játszottak a Svájc elleni negyeddöntőben.

Argentína változtathat Anglia ellen, Simeone kezdhet

Az argentinok az 1966-os negyeddöntőt az évszázad rablásaként emlegetik, ahogy az angolok is a mai napig Diego Maradona csalásaként emlékeznek az 1986-os negyeddöntőre. Akkor különösen hozzájárult a feszültséghez futballpályán kívüli okként, az 1982-es Falkland-szigeteki háború, Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitány ezt a megközelítést elutasította, országa néhány vezető politikusával ellentétben.