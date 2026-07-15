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FIFAAnglialabdarúgó-vb 2026Lionel MessiArgentína

Angliában súlyos váddal illetik a FIFA-t, amely szerintük megint Messinek kedvez

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Angliában tovább erősödtek azok az aggodalmak, amelyek szerint a labdarúgó-világbajnokságon a címvédő Argentína kivételezett helyzetben van. Miután a FIFA megerősítette, hogy Ismail Elfath vezeti az angol–argentin vb-elődöntőt szerda este, az angol Daily Mail hosszú cikkben már előre vádaskodik, hogy Lionel Messi egyik kedvenc játékvezetőjét jelölték ki a meccsre.

Szalay Attila
2026. 07. 15. 10:48
Lionel Messi rápihen a meccsre: Anglia ellen is főszereplő lehet az argentin válogatottban a vb-elődöntőben Fotó: EVRIM AYDIN Forrás: ANADOLU
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A Daily Mail arra is emlékeztet, hogy Messi és az argentin válogatott az egész világbajnokság alatt bírálatok kereszttüzében állt, mivel a játékvezetők rendszeresen nekik kedveznek. 

Angol vádak: Argentína kivételezett helyzetben van a vb-n?

Legutóbb a svájciak is kiakadtak a játékvezetésre Argentína ellen, de a legmesszebbre a nyolcaddöntő után Egyiptom szövetségi kapitánya ment. Hoszam Hasszan azzal vádolta meg a FIFA-t, hogy marketingokokból manipulálja a tornát, hogy Messi versenyben maradjon.

Jobbak voltunk, de a futball igazságtalan. Lehet, hogy ez marketingkérdés. Talán olyan világbajnokságot akarnak, amelyen az előző torna győztese és Messi végig jelen van

– mondta a megtörten.

A vb-góllövőlistáját Kylian Mbappéval holtversenyben, nyolc találattal vezető Messivel kapcsolatban már a csoportkör első fordulójában nagy port kavart, hogy csúnyán megtaposta az ellenfél játékosát, de nem kapott piros lapot érte, ezt követően pedig mesterhármasig jutott, így győztek 3-0-ra Algéria ellen. Később hasonló megmozdulásért az amerikai Folarin Balogunt kiállították a bosnyákok ellen.

A FIFA bírófőnőke visszatuasítja a rágalmakat

Aztán abból is nagy botrány lett, mert az amerikai elnök, Donald Trump közbenjárására a FIFA felfüggesztette a Balogun automatikus eltiltását, így pályára léphetett a Belgium ellen nyolcaddöntőben, de a belgák 4-1-gyel válaszoltak a sportszerűségi kérdéseket felvető húzásra.

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője visszautasította azokat a vádakat, amelyek megkérdőjelezték a világbajnokság játékvezetőinek tisztességét. Collina kijelentette, hogy a bírókat senki sem befolyásolhatja.

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