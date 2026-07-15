Angliában súlyos váddal illetik a FIFA-t, amely szerintük megint Messinek kedvez

A Daily Mail arra is emlékeztet, hogy Messi és az argentin válogatott az egész világbajnokság alatt bírálatok kereszttüzében állt, mivel a játékvezetők rendszeresen nekik kedveznek.

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Legutóbb a svájciak is kiakadtak a játékvezetésre Argentína ellen, de a legmesszebbre a nyolcaddöntő után Egyiptom szövetségi kapitánya ment. Hoszam Hasszan azzal vádolta meg a FIFA-t, hogy marketingokokból manipulálja a tornát, hogy Messi versenyben maradjon.

Jobbak voltunk, de a futball igazságtalan. Lehet, hogy ez marketingkérdés. Talán olyan világbajnokságot akarnak, amelyen az előző torna győztese és Messi végig jelen van

– mondta a megtörten.

A vb-góllövőlistáját Kylian Mbappéval holtversenyben, nyolc találattal vezető Messivel kapcsolatban már a csoportkör első fordulójában nagy port kavart, hogy csúnyán megtaposta az ellenfél játékosát, de nem kapott piros lapot érte, ezt követően pedig mesterhármasig jutott, így győztek 3-0-ra Algéria ellen. Később hasonló megmozdulásért az amerikai Folarin Balogunt kiállították a bosnyákok ellen.

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Aztán abból is nagy botrány lett, mert az amerikai elnök, Donald Trump közbenjárására a FIFA felfüggesztette a Balogun automatikus eltiltását, így pályára léphetett a Belgium ellen nyolcaddöntőben, de a belgák 4-1-gyel válaszoltak a sportszerűségi kérdéseket felvető húzásra.

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője visszautasította azokat a vádakat, amelyek megkérdőjelezték a világbajnokság játékvezetőinek tisztességét. Collina kijelentette, hogy a bírókat senki sem befolyásolhatja.