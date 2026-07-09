A FIFA bírófőnöke mindennel nagyon elégedett

Az interjú itt aztán véget is ért. Komoly problémák tehát nincsenek, pedig lettek volna még kérdéseink. Mondjuk arról, hogy Collina miként vélekedett a francia-paraguayi meccsen történtekről és az üzbég bíró botrányos bíráskodásáról? Szívesen olvastuk volna még azt is, hogy Lionel Messit vajon nem kellett-e volna mégis kiállítani az argetinok első meccsén Algéria ellen? Ezekről a dolgokról azonban - sajnos - nem esett szó.