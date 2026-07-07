Folarin BalogunFIFAromelu lukakulabdarúgó-vb 2026belga labdarúgó-válogatott

Balogun kapott még egy ajándékot, a belgák semmilyen fronton nem fogták vissza magukat

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Hiába játszhatott Folarin Balogun, Belgium 4-1-re kiütötte az Egyesült Államok válogatottját a labdarúgó-vb nyolcaddöntőjében. Charles De Ketelaere duplázott, s bár az első találatára szerencsés góllal még válaszoltak az amerikaiak, a meccs képe alapján egy pillanatig sem volt esélyük a sikerre. Rudi Garcia visszafogott volt, ő és Balogun a pályán megbeszélték a történteket, Raskin és Lukaku kevésbé, a belga szövetség viszont a közösségi médiában alaposan kiélvezte a sikert.

Koczó Dávid
2026. 07. 07. 7:09
Romelu Lukaku gólja jelentette a kegyelemdöfést, Belgium kiütötte az Egyesült Államok válogatottját, majd a közösségi médiában sem fogta vissza magát a Balogun-eset miatt Fotó: Getty Images via AFP/David Ramos
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A váratlan ajándék sem segített azonban a hazaiakon: De Ketelaere két perc múlva visszaállította a belga vezetést, majd a második félidőben szerelte a tizenhatoson kívül feleslegesen cselezni próbáló Freese kapust, s Vanaken az üres kapuba lőtt. A ráadásban Romelu Lukaku megadta a kegyelemdöfést, a másik két házigazdához, Kanadához és Mexikóhoz hasonlóan a Egyesült Államok is kiesett a világbajnokság nyolcaddöntőjében, de az övék volt a legsimább búcsú – legalábbis ha csak a pályán történteket vesszük figyelembe.

Belgium nem fogta vissza magát az ünneplésnél

Lukaku a gólja után a füléhez emelte a kezét, elküldte melegebb éghajlatra az amerikai drukkereket, majd a FIFA-döntést saját állítása szerint kiharcoló Donald Trump amerikai elnök mozdulatait utánozta társaival a szögletzászlónál.

Belgium válogatottjának hivatalos fiókja a közösségi médiában folytatta a trollkodást: üzenetet küldtek a FIFA-nak, hogy ezt az eredményt fordítsák meg, később telefonos emojival jelezték, hogy hívja őket a negyeddöntő.

Rudi Garcia szövetségi kapitány a győzelem után már visszafogottabb volt, szerinte nem a Balogun-eset miatti plusz motiváció, hanem a taktika döntött Belgium javára, az amerikai támadót pedig nem marasztalta el.

– Odajött hozzám beszélni, ezt nagyra értékelem. Nem az ő hibája, ami történt, ezt el is mondtam neki.

Mauricio Pochettino, az amerikaiak szövetségi kapitánya azon kesergett, hogy nem úgy játszottak, ahogy szoktak, ezért szavaiban vállalta a felelősséget, s leszögezte: a folytatásról később tárgyal az amerikai szövetséggel.

Belgium a negyeddöntőben Spanyolország ellen játszik.

Labdarúgó-vb, nyolcaddöntő

  • Egyesült Államok–Belgium 1-4 (1-2), gólszerzők: Tillman (31.), illetvet De Ketelaere (9., 33.), Vanaken (57.), Lukaku (90+3.)

 

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