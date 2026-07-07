Balogun kapott még egy ajándékot, a belgák semmilyen fronton nem fogták vissza magukat

A váratlan ajándék sem segített azonban a hazaiakon: De Ketelaere két perc múlva visszaállította a belga vezetést, majd a második félidőben szerelte a tizenhatoson kívül feleslegesen cselezni próbáló Freese kapust, s Vanaken az üres kapuba lőtt. A ráadásban Romelu Lukaku megadta a kegyelemdöfést, a másik két házigazdához, Kanadához és Mexikóhoz hasonlóan a Egyesült Államok is kiesett a világbajnokság nyolcaddöntőjében, de az övék volt a legsimább búcsú – legalábbis ha csak a pályán történteket vesszük figyelembe.

Belgium nem fogta vissza magát az ünneplésnél

Lukaku a gólja után a füléhez emelte a kezét, elküldte melegebb éghajlatra az amerikai drukkereket, majd a FIFA-döntést saját állítása szerint kiharcoló Donald Trump amerikai elnök mozdulatait utánozta társaival a szögletzászlónál.