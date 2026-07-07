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Szalah nélkül volna nagyobb az esély a Messi elleni csodára?

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Először fordult elő, hogy Argentína két egymás utáni labdarúgó-vb-meccsét is afrikai rivális ellen vívja. Lionel Messi Egyiptom ellen gyarapíthatja tovább világbajnoki góljainak számát, a túloldalon Mohamed Szalah a legnagyobb sztár. Messi és Szalah klubszinten is csupán kétszer játszottak egymás ellen, nemzeti színekben először csaphatnak össze. Az utolsó nyolcaddöntőben Svájc és Kolumbia csap össze.

Koczó Dávid
2026. 07. 07. 5:45
Lionel Messi hét gólnál jár a 2026-os labdarúgó-vb során, Argentína következő ellenfele Mohamed Szalah csapata, Egyiptom lesz Fotó: Getty Images via AFP/Darrian Traynor
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Nem sokan gondolták volna, hogy a Liverpool a visszavágón csodát tesz, mégis így történt, ráadásul az agyrázkódása miatt kényszerből pihenő Szalah nélkül nyert 4-0-ra, később pedig a trófeát is megnyerte.

Ettől még aligha dönt úgy Egyiptom, hogy Argentína ellen Szalah nélkül kísérli meg a továbbjutást.

Szalah az Ausztrália elleni 120 percet is végigjátszotta, pedig előtte kérdésesnek tűnt a szereplése sérülés miatt. Egyiptom sztárja a tizenegyespárbajban sikeres panenkával igyekezett tovább növelni társai önbizalmát.

Argentína is hosszabbításos meccsen van túl, a ráadás végén 3-2-re nyert a Zöld-foki Köztársaság ellen. Az első gólt Messi szerezte, aki hét gólnál tart a világbajnokságon, Szalah csak egynél, csapaton belül is megelőzi őt a kétgólos Emam Asur.

Kétszer talált a kapuba a vb-n Mohamed Hani is, de mindkétszer a sajátjába, ezzel ő lett az első futballista, aki ugyanazon a világbajnokságon két öngólt is jegyez.

Argentína és Kolumbia Dél-Amerika becsületéért

Ha már öngól: a vb-történet leghírhedtebbjét Andrés Escobar szerezte, 1994-ben, az Egyesült Államokban a házigazda ellen. Escobar utána a Svájc elleni csoportmeccsen is játszott, amelyen a már biztos kieső Kolumbia megszerezte a becsületgyőzelmét (2-0).

A Svájc elleni volt Escobar utolsó mérkőzése, hazaérkezése után néhány nappal Kolumbiában szitává lőtték az öngólja miatt.

Az ő emlékére is nyerne újra a svájciak ellen Kolumbia, most továbbjutást is érne a siker.

Paraguay és Brazília nyolcaddöntős búcsúja után eldőlt, hogy a második legsikeresebb futballkontinens, Dél-Amerika legfeljebb egy elődöntőst ad az idei vb-re: ha Argentína és Kolumbia is továbbjut, a negyeddöntőben egymás ellen játszik a legutóbbi Copa América két döntőse. Ha viszont mindkettő kiesik, 1934 után mindössze másodszor fordul majd elő, hogy nem jut dél-amerikai csapat a legjobb nyolc közé.

Labdarúgó-vb 2026, nyolcaddöntők

  • Argentína–Egyiptom 18.00
  • Svájc–Kolumbia 22.00

 

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