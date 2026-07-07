Szalah nélkül volna nagyobb az esély a Messi elleni csodára?

Nem sokan gondolták volna, hogy a Liverpool a visszavágón csodát tesz, mégis így történt, ráadásul az agyrázkódása miatt kényszerből pihenő Szalah nélkül nyert 4-0-ra, később pedig a trófeát is megnyerte.

Ettől még aligha dönt úgy Egyiptom, hogy Argentína ellen Szalah nélkül kísérli meg a továbbjutást.

Szalah az Ausztrália elleni 120 percet is végigjátszotta, pedig előtte kérdésesnek tűnt a szereplése sérülés miatt. Egyiptom sztárja a tizenegyespárbajban sikeres panenkával igyekezett tovább növelni társai önbizalmát.

Argentína is hosszabbításos meccsen van túl, a ráadás végén 3-2-re nyert a Zöld-foki Köztársaság ellen. Az első gólt Messi szerezte, aki hét gólnál tart a világbajnokságon, Szalah csak egynél, csapaton belül is megelőzi őt a kétgólos Emam Asur.