A futball legnagyobb tragédiája: tucatnyi golyó a fejbe egy öngól miatt

Egyperces vigyázzállás és néma csend előzte meg Washingtonban a Spanyolország–Svájc nyolcaddöntőt július 2-ának délutánján. Az 1994-es labdarúgó-vb legszomorúbb pillanata volt ez, a jelenlévők ugyanis egy olyan fiatal futballista emléke előtt adóztak, aki hat nappal korábban még ott volt a tornán, és mérkőzést játszott. Andrés Escobar a pályán töltötte Kolumbia mindhárom csoportmeccsét, így az utolsót, a Svájc elleni győztes találkozót is június 26-án, és mert a csapata nem jutott tovább, hazautazott. Nem kellett volna: június 2-ára virradóan hajnalban a nyílt utcán agyonlőtték.

Még ment a labdarúgó-vb, amikor már gyászolták Fotó: OMAR TORRES / AFP

A kolumbiai válogatott óriási elvárásokkal utazott el az Egyesült Államokba. Az ország közvéleménye nem kevesebbet, mint aranyérmet várt a csapattól, annyira erősnek ítélte meg a keretet, amit a selejtezők is bizonyítottak. A csapat 1993. szeptember 5-én Buenos Airesben, az Estadio Monumentalban 5-0-ra kiütötte Argentínát, Freddy Rincón és Faustino Asprilla két-két gólt szerzett, Adolfo „El Tren” Valencia egyet, így alakult ki a hat évig tartó argentin hazai veretlenséget megszakító történelmi győzelem. A válogatott csapatkapitánya a boglyas fejű világklasszis, Carlos Valderrama volt, és ezek a nevek is mutatják, nem akármilyen kerettel érkezett meg Kolumbia a világbajnokságra, amely egyébként négy győzelemmel és két döntetlennel nyerte meg a selejtezőcsoportját.

Kolumbia a labdarúgó-vb nagy esélyese volt

Maga a Fekete Gyöngyszem, Pelé is azt nyilatkozta, Kolumbia a legnagyobb esélyes az aranyéremre a világbajnokságon, Francisco Maturana szövetségi kapitány pedig nagy önbizalommal jelentette ki, hogy Kolumbia, Németország és Olaszország lesz a sorrend a dobogón. Ilyen előzmények után valóságos gyomrosként hatott az egész országra, hogy a csapat az első csoportmeccsen 3-1-re kikapott Romániától. A következő ellenfél a házigazda Egyesült Államok volt, és mindenki tudta, Kolumbia számára élet-halál kérdése a győzelem, ha tovább akar jutni, mert két vereséggel elszáll minden reménye.

A felkészülés azonban enyhén szólva nem zajlott zavartalanul. Először Gabriel Gómez kapott fenyegetést, hogy ha játszani mer az Egyesült Államok ellen, akkor otthon felrobbantják a lakását. Aztán Francisco Maturana telefonja csörrent meg, és az ismeretlen hívó halállal fenyegette meg a kapitányt arra az esetre, ha beteszi a csapatba Gómezt. A játékos évekkel később így emlékezett vissza ezekre az órákra egy interjúban:

Fullertonban volt a szállásunk, a Hotel Marriottban, ott vártuk, hogy elkezdődjön a taktikai értekezlet az USA elleni mérkőzés előtt. Délelőtt tizenegykor kellett volna kezdődnie a megbeszélésnek, már fél tizenkettő volt, és Maturana meg Bolillo, a másodedző még sehol. Elmentem megkeresni őket, és látom ám, hogy Pacho zokog, Bolillo pedig képtelen megszólalni. Halálosan megfenyegették őket, hogy ne merjenek betenni engem a csapatba. Azzal zsarolták az edzőnket, hogy ha betesz engem, akkor kiirtják a családját, megölnek engem és az én családomat is.

Gómez nem ijedt meg, de Maturana igen, mire a futballista közölte, akkor ő soha többé nem játszik a válogatottban, és ehhez tartotta is magát.

A meccs:

XV. labdarúgó-világbajnokság, A csoport, 2. forduló: Egyesült Államok–Kolumbia 2-1 (1-0)

Pasadena, Rose Bowl, 91 ezer néző. Vezette: Baldas (olasz). Egyesült Államok: Meola – Caligiuri, Balboa, Lalas, Clavijo – Dooley, Ramos, Sorber, Harkes – Wylanda, Stewart.

Kolumbia: Córdoba – Pérez, Escobar, Perea, Herrera – Gaviria, Álvarez, Rincon, Valderrama – de Ávila, Asprilla.

Gólszerzők: Escobar (öngól 35.), Stewart (52.), illetve Valencia (90.)

Kolumbia lényegi taktikai értekezlet nélkül, megzavarodva vonult ki a pályára Pasadenában, és kikapott 2-1-re úgy, hogy Valencia a 90. percben szépített. A 35. percben esett az első gól, egy balról érkező beadást Andrés Escobar előrecsúszva próbált meg menteni, ám a labda a lábáról a már elmozdult Óscar Córdoba mellett a hálóba vágódott. Öngól, ami gyakran megesik, hetekkel később már senki sem emlékszik rájuk. Erre azonban örökké emlékezni fogunk, pedig nem akadt ember a világon, akinek megfordult volna a fejében, hogy egy ilyen szerencsétlen mozzanat bárkinek is az életébe kerülhet.