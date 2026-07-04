Argentína a hosszabbításban kapott bombagólt, Messi számos hibát kiemelt

A szintén gólt és gólpasszt jegyző Lisandro Martínez könnyes szemmel nyilatkozott, és kiemelte, hogy a lánya tavaly márciusi születésének köszönhető, hogy nem vonult vissza a folyamatos sérülései miatt, vagyis a mostani teljesítménye sem jöhetett volna létre, ha nem vált volna édesapává.

Az afrikai együttesben a Puskás Akadémia légiósa, Laros Duarte kezdőként 67 percet kapott, míg a magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira ezt a mérkőzést is a kispadon ülte végig. Argentína a tizenegyesekkel továbbjutó Egyiptommal mérkőzik meg magyar idő szerint kedden 18 órától az atlantai nyolcaddöntőben.