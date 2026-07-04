Zöld-foki-szigetekHosszabbításLisandro Martínezlabdarúgó-vb 2026argentin válogatottLionel Messi

Argentína a hosszabbításban kapott bombagólt, Messi számos hibát kiemelt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A címvédő argentin válogatott is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó-világbajnokságon. Lionel Messi megszerezte a 20. vb-gólját, de a Zöld-foki-szigetek kiharcolta a hosszabbítást. Ott Lisandro Martínez találatára is még érkezett válasz, végül egy öngól pecsételte meg az afrikaiak sorsát. Argentína Egyiptom ellen folytatja.

Wiszt Péter
2026. 07. 04. 4:56
Lionel Messi és Deroy Duarte (balra) szerezte az első két gólt az Argentína–Zöld-foki-szigetek vb-találkozón Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szintén gólt és gólpasszt jegyző Lisandro Martínez könnyes szemmel nyilatkozott, és kiemelte, hogy a lánya tavaly márciusi születésének köszönhető, hogy nem vonult vissza a folyamatos sérülései miatt, vagyis a mostani teljesítménye sem jöhetett volna létre, ha nem vált volna édesapává.

Az afrikai együttesben a Puskás Akadémia légiósa, Laros Duarte kezdőként 67 percet kapott, míg a magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira ezt a mérkőzést is a kispadon ülte végig. Argentína a tizenegyesekkel továbbjutó Egyiptommal mérkőzik meg magyar idő szerint kedden 18 órától az atlantai nyolcaddöntőben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekmomentum

A szellem kiszabadult a palackból

Sitkei Levente avatarja

Fekete-Győr András felháborodott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu