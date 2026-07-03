Nem jött be az ausztrál kapuscsere, Szalah tudta, mit vállal és folytathatja

A 11-eseket nem bírták idegekkel az auszik

Az ausztráloktól rögtön elsőként a rutinos Souttar, majd negyedikként a csupán 18 éves Herrington is hibázott, az egyiptomiaktól viszont mind a négyen – köztük Szalah – betaláltak, így a párbaj már négy kör után eldőlt 4-2-vel. Egyiptom jutott tovább és valószínűleg Argentínával mérkőzik meg a legjobb nyolc közé jutásért.

Labdarúgó-világbajnokság, a legjobb 16 közé jutásért:

Egyiptom–Ausztrália 1-1, tizenegyesekkel 4-2

Az éjszakai folytatás:

Argentína–Zöld foki Köztársaság 0.00 (éjféltől)

Kolumbia–Ghána 3.30