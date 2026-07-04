A gúnyosan mosolygó Szalah nem maga miatt rúgta szemtelenül a tizenegyest
Egyiptom labdarúgó-válogatottja az idei csoportkörben története során először nyert világbajnoki mérkőzést, azóta pedig már az egyenes kieséses szakaszban is ment egy kört. Az Ausztrália elleni tizenegyespárbajban hibátlanul teljesítettek Egyiptom lövői, pedig az ellenfél a hosszabbítás végén kapuscserével is próbálkozott. Mohamed Szalah spontán panenkás kísérletére sem volt ellenszere Mathew Ryannek, a támadó a csapattársai miatt rúgta szemtelen módon a tizenegyesét.
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