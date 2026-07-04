Kialakultak a nyolcaddöntős párosítások, íme a vb további programja

Nyolcaddöntő
július 4. (szombat):
- Kanada–Marokkó 19.00, Houston
- Paraguay–Franciaország 23.00, Philadelphia
július 5. (vasárnap):
- Brazília–Norvégia 22.00, East Rutherford
július 6. (hétfő):
- Mexikó–Anglia 2.00, Mexikóváros
- Spanyolország–Portugália 21.00, Arlington
július 7. (kedd):
- Egyesült Államok–Belgium 2.00, Seattle
- Argentína–Egyiptom 18.00, Atlanta
- Svájc–Kolumbia 22.00, Vancouver
Negyeddöntő
július 9. (csütörtök):
- Kanada/Marokkó–Paraguay/Franciaország 22.00, Foxborough
július 10. (péntek):
- Spanyolország/Portugália–Egyesült Államok/Belgium 21.00, Inglewood
július 11. (szombat):
- Brazília/Norvégia–Mexikó/Anglia 23.00, Miami
július 12. (vasárnap):
- Argentína/Egyiptom–Svájc/Kolumbia 3.00, Kansas City
Elődöntő
július 14. (kedd):
- a foxborough-i és az inglewoodi negyeddöntő győztese 21.00, Arlington
július 15. (szerda):
- a miami és a kansasi negyeddöntő győztese 21.00, Atlanta
Bronzmérkőzés
július 18. (szombat):
- a két elődöntő vesztese 23.00, Miami
Döntő
július 19. (vasárnap):
- a két elődöntő győztese 21.00, East Rutherford
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!