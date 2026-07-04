vb-nyolcaddöntőmarokkói válogatottkanadai válogatottlabdarúgó-vb 2026paraguayi válogatottfrancia válogatott

Kialakultak a nyolcaddöntős párosítások, íme a vb további programja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szombaton este megkezdődnek a nyolcaddöntők a labdarúgó-világbajnokságon, méghozzá rögtön az egyik társházigazda részvételével. A Kanada–Marokkó mellett Paraguay–Franciaország találkozót is rendeznek, miközben már a teljes vb-nyolcaddöntős párosítás ismertté vált.

Wiszt Péter
2026. 07. 04. 5:45
A francia támadókat szombaton Paraguay védelme próbálja megállítani Fotó: AFP/Mauro Pimentel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyolcaddöntő
július 4. (szombat):

  • Kanada–Marokkó 19.00, Houston
  • Paraguay–Franciaország 23.00, Philadelphia

július 5. (vasárnap):

  • Brazília–Norvégia 22.00, East Rutherford

július 6. (hétfő):

  • Mexikó–Anglia 2.00, Mexikóváros
  • Spanyolország–Portugália 21.00, Arlington

július 7. (kedd):

Negyeddöntő
július 9. (csütörtök):

  • Kanada/Marokkó–Paraguay/Franciaország 22.00, Foxborough

július 10. (péntek):

  • Spanyolország/Portugália–Egyesült Államok/Belgium 21.00, Inglewood

július 11. (szombat):

  • Brazília/Norvégia–Mexikó/Anglia 23.00, Miami

július 12. (vasárnap):

  • Argentína/Egyiptom–Svájc/Kolumbia 3.00, Kansas City

Elődöntő
július 14. (kedd):

  • a foxborough-i és az inglewoodi negyeddöntő győztese 21.00, Arlington

július 15. (szerda):

  • a miami és a kansasi negyeddöntő győztese 21.00, Atlanta

Bronzmérkőzés
július 18. (szombat):

  • a két elődöntő vesztese 23.00, Miami

Döntő
július 19. (vasárnap):

  • a két elődöntő győztese 21.00, East Rutherford

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekmomentum

A szellem kiszabadult a palackból

Sitkei Levente avatarja

Fekete-Győr András felháborodott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu