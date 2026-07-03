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Luka Modriclabdarúgó-vb 2026Horvátország

Ha már Luka Modric is így kiborul, akkor valami nincs rendben a futballban

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Kevés szimpatikusabb futballistát hordott a hátán a föld, mint amilyen Luka Modric. Az aranylabdás klasszis most azonban karrierje talán leginkább szókimondó nyilatkozatában beleszállt a VAR-rendszerbe. Modric kiborulása egyfajta látlelet a modern futballról, miután Horvátország vesztét egy chip jelzése okozta a világbajnokságon.

Szalay Attila
2026. 07. 03. 12:39
Horvátország vitatott VAR-ítélet miatt esett ki Portugália ellen a labdarúgó-világbajnokságon, Modric rendszerkritikát fogalmazott meg Fotó: JUSTIN SETTERFIELD Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Ahogy haladt a beszélgetés, egyre több jelenetet kezdett felemlegetni a 2018-as aranylabdás, köztük a Portugáliának megítélt tizenegyest is, amelyből Cristiano Ronaldo 1-1-re egyenlített.

– Ez a tizenegyes… Ha fordítva történik, a VAR soha nem avatkozott volna közbe a javunkra – hangoztatta Modric. – Ez nem tizenegyes. Mindkét csapat játékosai húzzák, lökik egymást, Vlasic nem rántotta le, fogta őt, és mindketten elestek. Ezért nem lehet egy ilyen mérkőzésen ilyen tizenegyest ítélni.

Luka Modric fontos rendszerkritikát fogalmazott meg

Ezután már főleg rendszerkritikát fogalmazott meg a modern futballal kapcsolatban, amelyet egyre inkább áthat a technológia: a videózás, a gólvonaltechnika, a labdában elhelyezett chipek…

– Amikor bevezették a VAR-t, már akkor mondtam, hogy nem tetszik – emlékeztetett Modric. – Idővel bizonyos dolgokra jó lett, de rosszul vagy szelektíven használják, vagy attól függően, mekkora csapatról van szó. A VAR-nak akkor kellene közbelépnie, ha kétszáz százalékos hiba történt. De ha nem az, ha szürke zónáról van szó, akkor nincs beleszólása.

Modric világossá tette, hogy nem ért egyet azzal, ahogyan a videobírót a futballban használják.

– Ha valamit lehet így is, úgy is értelmezni, akkor nem kellene beavatkozni. Ez zavar, és mindig minket sújt. Ami történt, megtörtént… Megyünk tovább, nem fogunk panaszkodni, de persze néhány dolog zavar, mert ezek meghatározzák a hangulatot. Feláldozol mindent, széthajtod magad, küzdesz, és ez dönt… Vannak fiatal játékosok, akik idejönnek, aztán ilyet tesznek velük…

„Ez az a Horvátország, amelyet mindenki szeret és tisztel”

Mielőtt felszállt volna a horvát válogatott buszára, a jelenleg klub nélküli Modric pozitív üzenetet is megfogalmazott.

– Nem beszélek többet erről. Büszkék lehetünk arra, ahogyan játszottunk, ahogyan küzdöttünk, ahogyan képviseltük Horvátországot, különösen a második félidőben. Ez az a Horvátország, amelyet mindenki ismer, amely miatt ennyire tisztelnek és szeretnek bennünket a világban. Nincs más, megyünk tovább és újrakezdjük – fogalmazott.

Ez pedig az a Luka Modric, akit mindenki ismer, akit tisztelnek és szeretnek a világban.

 

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