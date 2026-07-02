Vitatott VAR-dráma és a vb-ken soha nem látott gól kellett a belga csodához

A szenegáli kapitány úgy bírózott, hogy nem bírózott

Szenegál természetesen csalódott volt a kiesés után, a vereség forgatókönyve különösen fájdalmas lehetett. A szövetségi kapitány, Pape Thiaw nem akart a játékvezetéssel foglalkozni.

– A játékvezető döntéseit nem szeretném kommentálni, kiestünk, ez pedig nagyon fáj. Nem tudtuk megfelelően kezelni a kétgólos előnyt, és végső soron gratulálnunk kell Belgiumnak. A tizenegyest mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, én nem szeretnék ebbe belemenni. Nem fogok senkit sem hibáztatni, el kell fogadnunk, ilyen a labdarúgás – nyilatkozta Pape Thiaw.

Belgium részéről Rudi Garcia szövetségi kapitány a hit fontosságát emelte ki.

A labdarúgásban minden lehetséges, amíg hiszünk benne. Ennek a belga csapatnak az a legnagyobb ereje, hogy hiszünk egymásban. Amint megvolt a szépítés, felénk billent a mérleg nyelve. Lehet, hogy sokan nem elégedettek az első 80 perccel, de továbbmentünk, csak ez számít

– húzta alá.

Belgium ellenfele a házigazda Egyesült Államok lesz a nyolcaddöntőben, amely 2-0-ra győzte le Bosznia-Hercegovinát.

Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:

Belgium–Szenegál 2-2, hosszabbítás után: 3-2, gólszerzők: Lukaku (86.), Tielemans (89., 120+5.), illetve Diarra (24.), Sarr (51.)