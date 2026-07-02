BelgiumVARSzenegállabdarúgó-vb 2026

Vitatott VAR-dráma és a vb-ken soha nem látott gól kellett a belga csodához

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Az egyenes kieséses szakasz eddigi legdrámaibb forgatókönyvét hozta el a Belgium–Szenegál meccs az éjjel a labdarúgó-világbajnokságon Seattle-ben. Az afrikai válogatott két góllal vezetett, de a belgák a csereként beszálló Romelu Lukaku vezérletével a hajrában kiegyenlítettek, majd a hosszabbítás legvégén, hosszas VAR-ozás után, egy vitatott tizenegyessel nyertek 3-2-re. Ilyen késői gól még soha nem volt a vb-k történetében.

Magyar Nemzet
2026. 07. 02. 6:48
Youri Tielemans a 125. percben lövi be a mindent eldöntő tizenegyest hosszas VAR-döntés után Fotó: ALEX GRIMM Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A szenegáli kapitány úgy bírózott, hogy nem bírózott

Szenegál természetesen csalódott volt a kiesés után, a vereség forgatókönyve különösen fájdalmas lehetett. A szövetségi kapitány, Pape Thiaw nem akart a játékvezetéssel foglalkozni.

– A játékvezető döntéseit nem szeretném kommentálni, kiestünk, ez pedig nagyon fáj. Nem tudtuk megfelelően kezelni a kétgólos előnyt, és végső soron gratulálnunk kell Belgiumnak. A tizenegyest mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, én nem szeretnék ebbe belemenni. Nem fogok senkit sem hibáztatni, el kell fogadnunk, ilyen a labdarúgás – nyilatkozta Pape Thiaw.

Belgium részéről Rudi Garcia szövetségi kapitány a hit fontosságát emelte ki.

A labdarúgásban minden lehetséges, amíg hiszünk benne. Ennek a belga csapatnak az a legnagyobb ereje, hogy hiszünk egymásban. Amint megvolt a szépítés, felénk billent a mérleg nyelve. Lehet, hogy sokan nem elégedettek az első 80 perccel, de továbbmentünk, csak ez számít

– húzta alá.

Belgium ellenfele a házigazda Egyesült Államok lesz a nyolcaddöntőben, amely 2-0-ra győzte le Bosznia-Hercegovinát.

Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:
Belgium–Szenegál 2-2, hosszabbítás után: 3-2, gólszerzők: Lukaku (86.), Tielemans (89., 120+5.), illetve Diarra (24.), Sarr (51.)

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