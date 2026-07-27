Fogy a türelem: a Facebook népe egyre többször beleáll a Tisza-kormányba

– Az eddig eufórikus hangulatban lévő tiszás kommentszekció egyre türelmetlenebb. Úgy érzik, hogy ezzel az iskolakezdési sztorival átverték őket. Érdemes szemezgetni a kommentek között – írta a gyűjtéshez Bohár.

Iskolakezdési támogatás: szépségtapasznak is kevés a Tisza-kormány juttatása

Az iskolakezdési támogatás azért is fájó pont a Tisza szavazóinak, mert ez éves szinten kevesebb pénzt jelent, mintha az eredeti ígéret szerint megdupláznák a családi pótlékot Magyar Péterék. Kiszámoltuk, hogy nagyjából másfélszer annyi bevételre tehetnének szert a gyermeket nevelő családok a duplázással éves szinten, mint amennyit az egyszeri (valójában két részletben juttatott) iskolakezdési támogatással kapnak majd.