Fogy a türelem: a Facebook népe egyre többször beleáll a Tisza-kormányba

– Az eddig eufórikus hangulatban lévő tiszás kommentszekció egyre türelmetlenebb. Úgy érzik, hogy ezzel az iskolakezdési sztorival átverték őket. Érdemes szemezgetni a kommentek között – írta a gyűjtéshez Bohár.
Iskolakezdési támogatás: szépségtapasznak is kevés a Tisza-kormány juttatása
Az iskolakezdési támogatás azért is fájó pont a Tisza szavazóinak, mert ez éves szinten kevesebb pénzt jelent, mintha az eredeti ígéret szerint megdupláznák a családi pótlékot Magyar Péterék. Kiszámoltuk, hogy nagyjából másfélszer annyi bevételre tehetnének szert a gyermeket nevelő családok a duplázással éves szinten, mint amennyit az egyszeri (valójában két részletben juttatott) iskolakezdési támogatással kapnak majd.
- A támogatást eredetileg 700 ezer rászoruló családnak ígérték Magyar Péterék,
- majd azt jelentették be, hogy 400 ezer gyermek lesz rá jogosult.
- És nem is kapják meg augusztusban a teljes összeget, hanem csak a felét,
- majd novemberben utalványként juttatják el a másik felét az érintetteknek.
- Ráadásul az igényléshez még vagyonnyilatkozatot is be kell nyújtani, nem jár automatikusan a rászorulóknak.
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