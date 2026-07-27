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Fogy a türelem: a Facebook népe egyre többször beleáll a Tisza-kormányba

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Augusztusban letelik a bűvös 100 nap, a türelmi idő, amiről a politológusok beszélnek. A Tisza-kormányon már most is egyre gyakrabban kérik számon az emberek a be nem tartott ígéreteiket. Ha így megy tovább a Facebookon is kényelmetlen helyzetbe kerülhet Magyar Péter pártja.

Kreft-Horváth Márk
2026. 07. 27. 6:32
0727 publi 20260723 Budapest Kormányinfó fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Magyar Péter miniszterelnök
Fotó: Gábor MarkovicsMarkovics Gábor
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– Az eddig eufórikus hangulatban lévő tiszás kommentszekció egyre türelmetlenebb. Úgy érzik, hogy ezzel az iskolakezdési sztorival átverték őket. Érdemes szemezgetni a kommentek között – írta a gyűjtéshez Bohár. 

Iskolakezdési támogatás: szépségtapasznak is kevés a Tisza-kormány juttatása

Az iskolakezdési támogatás azért is fájó pont a Tisza szavazóinak, mert ez éves szinten kevesebb pénzt jelent, mintha az eredeti ígéret szerint megdupláznák a családi pótlékot Magyar Péterék. Kiszámoltuk, hogy nagyjából másfélszer annyi bevételre tehetnének szert a gyermeket nevelő családok a duplázással éves szinten, mint amennyit az egyszeri (valójában két részletben juttatott) iskolakezdési támogatással kapnak majd. 

  • A támogatást eredetileg 700 ezer rászoruló családnak ígérték Magyar Péterék, 
  • majd azt jelentették be, hogy 400 ezer gyermek lesz rá jogosult. 
  • És nem is kapják meg augusztusban a teljes összeget, hanem csak a felét, 
  • majd novemberben utalványként juttatják el a másik felét az érintetteknek. 
  • Ráadásul az igényléshez még vagyonnyilatkozatot is be kell nyújtani, nem jár automatikusan a rászorulóknak. 

Ezen körülmények miatt háborodtak fel Magyar Péter támogatói, hiszen nem ezt ígérték nekik a kampányban. 

A családi pótlék megduplázása egyébként a régi ellenzék programjában is rendszeresen szerepelt, csak a választók nem hitték el nekik, hogy tényleg megemelnék. Magyar Péteréknek jól láthatóan elhitték, ezért is lesz keserű az ébredés nekik. 

A Tisza Párt gyakorlatilag a Facebookon és más közösségi platformokon kampányolva nyerte meg a választást, könnyen lehet, hogy saját fegyverüket ellenük fordítva ezeken a felületeken indul majd be a támogatottságuk erodálodása is. 

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