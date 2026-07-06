Erling HaalandCarlo AncelottiBrazílialabdarúgó-vb 2026Norvégia

Haaland romba döntötte Brazíliát, de Ancelotti szerint nincs itt semmi látnivaló

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Története során először jutott be a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe Norvégia, miután Erling Haaland duplájával 2-1-re győzött Brazília ellen. A Selecao rég nem látott mélységbe került: 1990 óta először nem jutott a legjobb nyolc közé a vb-n. Neymar góllal búcsúzott a válogatottól, Carlo Ancelotti szavai nem tükrözik a kudarc súlyosságát. Haaland a viking sereg élére állt.

Szalay Attila
2026. 07. 06. 6:55
Erling Haaland meccseket nyer Norvégiának a vb-n, most Brazília ellen is Fotó: WILLIAM VOLCOV Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Carlo Ancelotti nem mond le a brazil kudarc miatt

Brazília kiesése a nyolcaddöntőben óriási dráma. 1990 óta először fordul elő, hogy nem jutnak be a legjobb nyolc közé a világbajnokságon. Először esik meg a Selecaóval, hogy hat egymást követő vb-t lejátszik úgy, hogy nem tud világbajnok lenni. A legutóbbi, 2002-es vb-aranya óta mind a hatszor európai csapat ejtette ki.

Mindezt a mélységet nem tükrözték Carlo Ancelotti szövetségi kapitány szavai a meccs után.

– Nem játszottunk látványosan, de jól szerepeltünk ezen a vb-n. Nem érdemeltünk vereséget – fogalmazott Ancelotti, aki láthatóan nem tervezi a lemondását. – Folytatjuk a megkezdett munkát, új ötleteket hozunk be, megpróbálunk megoldásokat keresni a problémáinkra. A futball, a sport ilyen. Időnként a fájdalmat, a vereséget is meg kell emészteni. Ebből a sikertelenül megvívott mérkőzésből építkezni tudunk a jövőben. Remek tapasztalat volt számunkra ez a vb, nehéz meccseket vívtunk meg a csoportban.

Brazíliában ez aligha tölti el elégedettséggel az embereket.

Labdarúgó-vb 2026, nyolcaddöntő:
Brazília–Norvégia 1-2, gólszerző: Neymar (90+10., 11-esből), illetve Haaland (79., 90.)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekalaptörvény

Magyarország fölgyújtása

Pilhál Tamás avatarja

Tehát az első fáklyákat elhajította a magyar Néró. A következmények sajnos sejthetők: lángba borul a hazánk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.