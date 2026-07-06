Haaland romba döntötte Brazíliát, de Ancelotti szerint nincs itt semmi látnivaló

Carlo Ancelotti nem mond le a brazil kudarc miatt

Brazília kiesése a nyolcaddöntőben óriási dráma. 1990 óta először fordul elő, hogy nem jutnak be a legjobb nyolc közé a világbajnokságon. Először esik meg a Selecaóval, hogy hat egymást követő vb-t lejátszik úgy, hogy nem tud világbajnok lenni. A legutóbbi, 2002-es vb-aranya óta mind a hatszor európai csapat ejtette ki.

Mindezt a mélységet nem tükrözték Carlo Ancelotti szövetségi kapitány szavai a meccs után.

– Nem játszottunk látványosan, de jól szerepeltünk ezen a vb-n. Nem érdemeltünk vereséget – fogalmazott Ancelotti, aki láthatóan nem tervezi a lemondását. – Folytatjuk a megkezdett munkát, új ötleteket hozunk be, megpróbálunk megoldásokat keresni a problémáinkra. A futball, a sport ilyen. Időnként a fájdalmat, a vereséget is meg kell emészteni. Ebből a sikertelenül megvívott mérkőzésből építkezni tudunk a jövőben. Remek tapasztalat volt számunkra ez a vb, nehéz meccseket vívtunk meg a csoportban.

Brazíliában ez aligha tölti el elégedettséggel az embereket.

Labdarúgó-vb 2026, nyolcaddöntő:

Brazília–Norvégia 1-2, gólszerző: Neymar (90+10., 11-esből), illetve Haaland (79., 90.)