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Balogun miatt az UEFA is a FIFA-nak rontott, Trump elismerte, hogy beszélt Infantinóval

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Folarin Balogun piros lapot kapott a Bosznia-Hercegovina elleni tizenhatoddöntőben, minden jel szerint mégis játszhat az Egyesült Államok következő mérkőzésén. A nyolcaddöntőben Belgium lesz az utolsó versenyben maradt házigazda ellenfele. Balogun eltiltását a FIFA felfüggesztette, a példátlan döntés után Belgium és az UEFA felháborodott, az amerikaiak szerint viszont győzött az igazság. A franciák és az angolok is élnek a FIFA új eszközével?

Koczó Dávid
2026. 07. 06. 16:34
Donald Trump és Gianni Infantino FIFA-elnök beszélgetése előzte meg a döntést: Balogun játszhat Belgium ellen, noha a labdarúgó-vb előző fordulójában piros lapot kapott
Donald Trump és Gianni Infantino FIFA-elnök beszélgetése előzte meg a döntést: Balogun játszhat Belgium ellen, noha a labdarúgó-vb előző fordulójában piros lapot kapott Fotó: Getty Images via AFP/Patrick Smith
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Donald Trump amerikai elnök személyesen hívta fel Gianni Infantinót, a FIFA első emberét, hogy intézkedjen. Ezt Trump maga is megerősítette, miután a közösségi médiában is köszönetet mondott a FIFA-nak, amiért orvosolta az amerikaiakat ért nagy igazságtalanságot.

Az amerikaiak már a mérkőzés után is elmondták, hogy jogtalannak tartják a piros lapot, de erre azért sokkal több példa akadt a fent említett 167 piros lap után, mint arra, hogy ezek a panaszok aztán nem süket fülekre találtak.

Április elseje? Belgium és az UEFA háborog a FIFA döntésén

Rudi Garcia, Belgium szövetségi kapitányának reakciója sokat mondó volt.

Azt hittem, július ötödike van, nem április elseje

– minősítette viccnek a FIFA döntését Garcia, aki aztán a sajtótájékoztató további részét már a futballszakmai kérdések felé terelte, a Balogun-témát újra felhozó újságírók figyelmébe pedig a belga futballszövetség közleményét ajánlotta, amelyben a szervezet a megdöbbenését fejezte ki.

A FIFA a fellebbezés elméleti esélyét megadta a belgáknak, de nem tett ígéretet arra, hogy azt el is bírálják a nyolcaddöntő kezdetéig.

A FIFA-val a világbajnokság során már nem először ment nyíltan szembe az európai szövetség (UEFA), amely szintén élesen kritizálta a döntést, hangsúlyozva: az automatikus eltiltás a működő rendszer alapja, a mostani döntés viszont aláássa a világbajnokság hitelességét.

„Egy ilyen döntés egyben precedens teremt a zajló torna szempontjából, a hasonló helyzetek most már azonos elbírálás alá kell, hogy essenek, a világbajnokság kárára” – áll még az UEFA kommunikációjában.

Ha Balogun játszhat, akkor Quansah is? A franciák már léptek

S valóban, Thomas Tuchel, Anglia szövetségi kapitánya már a Mexikó elleni meccs után utalt rá, hogy Balogun példáján felbuzdulva Jarell Quansah piros lapja és eltiltása ellen is következhet a fellebbezés. Quansah Balogunhoz hasonlóan VAR-vizsgálat után, olyan incidens miatt kapott pirosat, amelyért a pályán a játékvezető még csak szabadrúgást sem ítélt. A franciák is kihasználnák a FIFA által megnyitott kaput, Michael Olise Paraguay elleni sárga lapja eltörlésének reményében fellebbeznek.

Korábban nem volt példa arra, hogy a FIFA elengedett vagy felfüggesztett volna piros lap utáni automatikus eltiltást vb-n, 2010-ben a brazilok hiába nyújtottak be hivatalos fellebbezést Kaká nyilvánvalóan jogtalan kiállítása után. Amikor Bozsik József játszhatott az 1954-es elődöntőben vagy éppen Garrincha az 1962-es döntőben az előző fordulóbeli kiállítása után, még nem létezett az automatikus eltiltás szabálya, A másik eset, amire igyekeznek hivatkozni az amerikaiak, Cristiano Ronaldóé, ám ő az őszi, Írország elleni selejtezőn kapott piros lapja után letöltött egy meccset az eltiltásából, s csak a további kettőt függesztette fel a FIFA, így játszhatott a portugál már az csoportkör elején is.

 

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