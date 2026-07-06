Balogun miatt az UEFA is a FIFA-nak rontott, Trump elismerte, hogy beszélt Infantinóval

Donald Trump amerikai elnök személyesen hívta fel Gianni Infantinót, a FIFA első emberét, hogy intézkedjen. Ezt Trump maga is megerősítette, miután a közösségi médiában is köszönetet mondott a FIFA-nak, amiért orvosolta az amerikaiakat ért nagy igazságtalanságot.

Az amerikaiak már a mérkőzés után is elmondták, hogy jogtalannak tartják a piros lapot, de erre azért sokkal több példa akadt a fent említett 167 piros lap után, mint arra, hogy ezek a panaszok aztán nem süket fülekre találtak.

Április elseje? Belgium és az UEFA háborog a FIFA döntésén

Rudi Garcia, Belgium szövetségi kapitányának reakciója sokat mondó volt.

Azt hittem, július ötödike van, nem április elseje

– minősítette viccnek a FIFA döntését Garcia, aki aztán a sajtótájékoztató további részét már a futballszakmai kérdések felé terelte, a Balogun-témát újra felhozó újságírók figyelmébe pedig a belga futballszövetség közleményét ajánlotta, amelyben a szervezet a megdöbbenését fejezte ki.

A FIFA a fellebbezés elméleti esélyét megadta a belgáknak, de nem tett ígéretet arra, hogy azt el is bírálják a nyolcaddöntő kezdetéig.

A FIFA-val a világbajnokság során már nem először ment nyíltan szembe az európai szövetség (UEFA), amely szintén élesen kritizálta a döntést, hangsúlyozva: az automatikus eltiltás a működő rendszer alapja, a mostani döntés viszont aláássa a világbajnokság hitelességét.