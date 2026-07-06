Rendkívüli

Én nem is Zsolti bácsiztam! – megkezdődött Semjén Zsolt rágalmazási ügye a bíróságon + videó

Rendkívüli

Rezsicsökkentés helyett szociális szőnyegbombázásra készül a Tisza-kormány

NorvégiaBrazílialabdarúgó-vb 2026Kleinheisler László

A FIFA elutasítása után lett Brazília veszte a norvég, aki hőst csinált Kleinheislerből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Most mindenki Erling Haalandról beszél, akinek a két góljával Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. De volt a norvégoknak egy másik hősük is: Orjan Nyland, aki tizenegyest védett, és óriási bravúrokkal bosszantotta fel Neymarékat. A 35 éves kapus valószínűleg nem is lenne kezdő a vb-n, ha a FIFA nem utasítja el a norvégok egy májusi kérelmét.

Szalay Attila
2026. 07. 06. 9:57
Most mindenki Erling Haalandról beszél, de Norvégiának volt egy másik nyerőembere is a brazilok ellen a vb-n: Orjan Nyland, a kapus Fotó: TIMOTHY A. CLARY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyland magyar kapcsolódási pontjai: Kleinheisler és Gulácsi

Nyland neve a magyaroknak is ismerősen csenghet. 2015-ben ő volt a norvég válogatott kezdő kapusa a rá következő évi Európa-bajnokság pótselejtezőjén a magyar válogatott ellen. Oslóban az újonc Kleinheisler László góljával győzött Bernd Storck csapata 1-0-ra, Nyland pedig hibázott a védhetőnek tűnő lövésnél: rossz ütemben mozdult a labdára, így az a kezéről a kapu jobb oldalába vágódott.

A budapesti visszavágón is ő védett, amikor Priskin Tamás szépségdíjas találatával és egy norvég öngóllal született 2-1-es magyar siker. Ezután Nyland válogatott pályafutása kissé megtört, a rá következő vb-selejtezőkön már nem ő védett, és az elmúlt tíz évben igencsak hullámzott a karrierje.

Sok klubban megfordult, de sokszor csak csereszerepben, így volt ez Lipcsében is, ahová 2022 októberében Gulácsi Péter súlyos sérülése miatt igazolták le. Mindössze három meccsen védte az RB Leipzig kapuját, és amikor Gulácsi visszatért, nem is volt maradása tovább a klubnál.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

Az új magyar miniszterelnök beadta a derekát

Bánó Attila avatarja

Weber mosolyogva nyilatkozott, de a derűje nem ragadt ránk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu