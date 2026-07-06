A FIFA elutasítása után lett Brazília veszte a norvég, aki hőst csinált Kleinheislerből

Nyland magyar kapcsolódási pontjai: Kleinheisler és Gulácsi

Nyland neve a magyaroknak is ismerősen csenghet. 2015-ben ő volt a norvég válogatott kezdő kapusa a rá következő évi Európa-bajnokság pótselejtezőjén a magyar válogatott ellen. Oslóban az újonc Kleinheisler László góljával győzött Bernd Storck csapata 1-0-ra, Nyland pedig hibázott a védhetőnek tűnő lövésnél: rossz ütemben mozdult a labdára, így az a kezéről a kapu jobb oldalába vágódott.

A budapesti visszavágón is ő védett, amikor Priskin Tamás szépségdíjas találatával és egy norvég öngóllal született 2-1-es magyar siker. Ezután Nyland válogatott pályafutása kissé megtört, a rá következő vb-selejtezőkön már nem ő védett, és az elmúlt tíz évben igencsak hullámzott a karrierje.

Sok klubban megfordult, de sokszor csak csereszerepben, így volt ez Lipcsében is, ahová 2022 októberében Gulácsi Péter súlyos sérülése miatt igazolták le. Mindössze három meccsen védte az RB Leipzig kapuját, és amikor Gulácsi visszatért, nem is volt maradása tovább a klubnál.