Cristiano Ronaldo eltiltása miatt Portugália nagy bajba kerülhet a vb-n

Cristiano Ronaldo három meccsre szóló eltiltást kapott a FIFA-tól, mégis játszhat Portugália első 2026-os vb-meccsén. Egy mérkőzést ugyanis már letöltött az eltiltásából, míg a másik kettő csak akkor lép életbe, ha Ronaldo a közeljövőben újra az írek elleni könyököshöz hasonló durvaságot követ el.

2025. 11. 26. 7:47
Cristiano Ronaldo nagyon dühös volt, Írország ellen piros lapot kapott, de a FIFA két meccset felfüggesztett az eltiltásából, játszhat Portugália 2026-os első vb-meccsén Fotó: AFP/Paul Faith
Cristiano Ronaldo a vb-selejtezős csoport ötödik fordulójában, az Írország ellen 2-0-ra elveszített mérkőzésen kapott piros lapot. A portugál klasszis a következő, Örményország elleni meccset eltiltás miatt kihagyta, de az azonnali piros lap miatt Ronaldo tarthatott tőle, hogy egynél több mérkőzésre kap eltiltást, s a 2026-os világbajnokság nyitányáról is lemarad. Ronaldo ügyében a FIFA különös döntést hozott: három meccsre eltiltotta, de ebből kettőt felfüggesztett.

Portugália kilenc gólt lőtt az örményeknek Cristiano Ronaldo nélkül, de a vb-nyitányon már játszhat az ötszörös aranylabdás klasszis
Portugália kilenc gólt lőtt az örményeknek Cristiano Ronaldo nélkül. A vb-nyitányon nem lesz érvényben a klasszis eltiltása. Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Lemos

Azaz Ronaldo játszhat a vb elején, s tekintve, hogy addigra már negyvenegy éves lesz, jó esélye van arra, hogy az eltiltás felfüggesztett részét soha nem kell majd letöltenie.

 

Ha Ronaldo piros lapot kap, akkor véget is érhet neki a vb

Ellenben ha Ronaldo a jövő nyári tornán is elveszti a fejét – s láttunk már ilyet világbajnokságon –, akkor a mostani két meccses eltiltás is életbe lép, azaz ebben az esetben Cristiano Ronaldo akár négy-öt meccset is kiülhet, azaz lényegében biztosan véget érne a hatodik vb-je egy ottani kiállítással.

Ezzel Portugália is nagy gondba kerülhetne, bár a rossz nyelvek szerint a veterán támadó annyira már nem is hiányzik a portugál válogatottnak, amely nélküle 9-1-re ütötte ki Örményországot.

Azonnali piros lapért a selejtezőcsoportunkban Sallai Roland és Tigran Barszegjan is két meccsre szóló eltiltást kapott, amit teljesen le is kellett tölteniük. Az argentin Nicolás Otamendi, az ecuadori Moisés Caicedo és a katari Tarek Szalman selejtezőbeli piros lap miatt kihagyja majd csapata első meccsét a 2026-os vb-n, sőt utóbbi a másodikat is.

 

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Újból a rend haláláról 

Kondor Katalin avatarja

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

