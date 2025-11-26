Cristiano Ronaldo eltiltása miatt Portugália nagy bajba kerülhet a vb-n

Cristiano Ronaldo a vb-selejtezős csoport ötödik fordulójában, az Írország ellen 2-0-ra elveszített mérkőzésen kapott piros lapot. A portugál klasszis a következő, Örményország elleni meccset eltiltás miatt kihagyta, de az azonnali piros lap miatt Ronaldo tarthatott tőle, hogy egynél több mérkőzésre kap eltiltást, s a 2026-os világbajnokság nyitányáról is lemarad. Ronaldo ügyében a FIFA különös döntést hozott: három meccsre eltiltotta, de ebből kettőt felfüggesztett.

Portugália kilenc gólt lőtt az örményeknek Cristiano Ronaldo nélkül. A vb-nyitányon nem lesz érvényben a klasszis eltiltása. Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Lemos

Azaz Ronaldo játszhat a vb elején, s tekintve, hogy addigra már negyvenegy éves lesz, jó esélye van arra, hogy az eltiltás felfüggesztett részét soha nem kell majd letöltenie.

Ha Ronaldo piros lapot kap, akkor véget is érhet neki a vb

Ellenben ha Ronaldo a jövő nyári tornán is elveszti a fejét – s láttunk már ilyet világbajnokságon –, akkor a mostani két meccses eltiltás is életbe lép, azaz ebben az esetben Cristiano Ronaldo akár négy-öt meccset is kiülhet, azaz lényegében biztosan véget érne a hatodik vb-je egy ottani kiállítással.