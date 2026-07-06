Harry Kane elővette a bírót, miután Anglia drámai győzelmet aratott Mexikó ellen

Szavainak Thomas Tuchel sem mondott ellent, bár ő ennyire nyíltan nem bírózott.

– Nagyon büszke vagyok. Mindig, amikor úgy érezhettük, megvan a megfelelő lendület, valami visszavetett minket. Gólt kaptunk, aztán jött a kiállítás, majd a tizenegyes, de egyszer sem zuhantunk meg egyik pofontól sem. Soha nem vesztettük el a hitet, mentalitásunkat csak dicsérni tudom – fogalmazott Anglia szövetségi kapitánya.

Mexikó most egyszerre csalódott és büszke. Ezt tükrözték Javier Aguirre szövetségi kapitány mondatai is:

– Úgy küzdöttük, ahogyan csak tudtunk, de elkövettünk jó néhány hibát. Nagyszerű csapat ellen maradtunk alul, ebben semmi szégyellni való nincs, odatettük magunkat. Sajnálom a játékosok és a szurkolók miatt, hogy itt a vége, de ezúttal nem volt elég, amit nyújtottunk.

Labdarúgó-vb 2026, nyolcaddöntő:

Mexikó–Anglia 2-3, gólszerző: Quinones (42.), Jimenez (69., 11-esből), illetve Bellingham (36., 38.), Kane (60., 11-esből)